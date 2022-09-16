歐盟法院再認定Google違反市場壟斷 罰金卻調降仍需付這麼多

針對2018年遭歐盟以違反壟斷為由，總計裁罰43.4億歐元 (約51億美元)罰金的情況，Google去年以自身並未阻礙競爭對手發展為由提出反駁，但稍早遭歐洲第二高等法院駁回，仍認定Google以其市場優勢形成壟斷。

不過，歐洲第二高等法院考量歐盟反壟斷機構所提出指控有瑕疵，導致Google獲得公平聽證權益受影響，因此將原本43.4億歐元罰金微幅調降為41億歐元。

先前遭遭歐盟裁罰43.4億歐元，最主要是基於Google要求硬體廠商申請Google Play使用授權時，必須在Android作業系統內綁定Google旗下服務，歐盟認定此行為構成市場壟斷，並且影響其他同性質服務競爭失衡。

而對於歐洲第二高等法院裁決結果，Google表示感到失望，並且強調Android作業系統創造更多市場生態，更讓使用者能有更多產品選擇，同時也說明藉由Android市場生態協助更多企業發展。

雖然此次遭法院駁回，但Google依然能持續提出上訴。

除了Google，歐盟反壟斷機構目前也著手調查Meta、亞馬遜在內美國業者是否有市場壟斷情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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