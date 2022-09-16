快訊

影／台東80年老屋地震倒塌 屋主不捨：結婚的地方

歐盟法院再認定Google違反市場壟斷 罰金卻調降仍需付這麼多

聯合新聞網／ 楊又肇

針對2018年遭歐盟以違反壟斷為由，總計裁罰43.4億歐元 (約51億美元)罰金的情況，Google去年以自身並未阻礙競爭對手發展為由提出反駁，但稍早遭歐洲第二高等法院駁回，仍認定Google以其市場優勢形成壟斷。

不過，歐洲第二高等法院考量歐盟反壟斷機構所提出指控有瑕疵，導致Google獲得公平聽證權益受影響，因此將原本43.4億歐元罰金微幅調降為41億歐元。

先前遭遭歐盟裁罰43.4億歐元，最主要是基於Google要求硬體廠商申請Google Play使用授權時，必須在Android作業系統內綁定Google旗下服務，歐盟認定此行為構成市場壟斷，並且影響其他同性質服務競爭失衡。

而對於歐洲第二高等法院裁決結果，Google表示感到失望，並且強調Android作業系統創造更多市場生態，更讓使用者能有更多產品選擇，同時也說明藉由Android市場生態協助更多企業發展。

雖然此次遭法院駁回，但Google依然能持續提出上訴。

除了Google，歐盟反壟斷機構目前也著手調查Meta、亞馬遜在內美國業者是否有市場壟斷情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

歐盟 美國

延伸閱讀

歐洲議會決議 匈牙利不再屬完全民主政體

台灣歐盟青年對話 盼強化氣候合作打造永續未來

歐洲議會通過台海決議 要求歐盟助台強化「矽盾」

影／膽小勿入！Google地圖逛廢棄豪宅 裡面竟躺著幾具「屍體」

相關新聞

老公吵著要買PS5遊戲機 妻拿出這台骨董級電玩秒征服

隨著時代不斷地進步，3C產品日新月異，不論手機、家電或者電玩遊戲，都有相當大的改變，早期最受歡迎的任天堂紅白機是許多大人小孩的最愛，家中有一台紅白機就足以羨煞許多人。

《幻想水滸傳 I&II HD Remaster》要重製啦！Konami宣布2023年推出

在東京電玩展中，Konami宣布將推出《幻想水滸傳 I&II HD Remaster 門之紋章與多蘭統一戰爭》高解析重製版本，預計在2023年正式推出，將分別登上PlayStation 4、Xbox One、Steam、Nintendo Switch平台。

三星目標在2050年實現全公司運作可達零碳排放

日前宣布精簡旗下產品包裝，並且採用大量回收材質，甚至也跟進取消提供耳機、充電器配件，三星進一步宣布將在2050年實現全公司運作可達零碳排放。

Adobe以200億美元等值金額收購線上設計協作平台Figma

Adobe宣佈，將以總額達200億美元的現金與等值股票受夠線上設計協作平台Figma，藉此擴展設計應用服務市場佈局。

MelGeek新款機械式鍵盤Pixel 可透過樂高積木高度客製化

過去iRocks (艾芮克)曾推出可讓使用者安裝、堆疊樂高積木的鍵盤，而由MelGeek推出的新款機械式鍵盤Pixel，同樣也能在鍵盤周圍、底部安裝各類樂高積木，甚至也能直接以樂高積木作為鍵帽使用。

2022年中硬碟評測報告出爐！SSD固態硬碟比HDD機械硬碟更穩定可靠

當你要買硬碟的時候，硬碟的穩定性與耐用度是重要的考量因素，然而每當消費者看到硬碟價格之後，不少人會捨棄 SSD 固態硬碟，轉而選擇 HDD 機械硬碟。 然而根據雲端備份及儲存業者 Backblaze 最新的 2022 年中分析報告，該公司整理了過去 5 年 SSD 固態硬碟的相關資料，發現 SSD 比 HDD 機械硬盤更加穩定可靠。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。