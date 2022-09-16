2022年中硬碟評測報告出爐！SSD固態硬碟比HDD機械硬碟更穩定可靠

當你要買硬碟的時候，硬碟的穩定性與耐用度是重要的考量因素，然而每當消費者看到硬碟價格之後，不少人會捨棄 SSD 固態硬碟，轉而選擇 HDD 機械硬碟。

然而根據雲端備份及儲存業者 Backblaze 最新的 2022 年中分析報告，該公司整理了過去 5 年 SSD 固態硬碟的相關資料，發現 SSD 比 HDD 機械硬盤更加穩定可靠。

截至 2022 上半年 SSD 固態硬碟故障率統計

Backblaze 報告指出，公司自 2018 年第四季開始使用 SSD 固態硬碟當作啟動磁碟（Boot drive），硬碟每天都會儲存作業紀錄檔案 (Log file)和暫存檔案，同時還會硬碟活動進行讀寫、刪除檔案。

圖片及資料來源：Backblaze

截至 2022 年第二季為止，Backblaze 的資料中心裡有 2,558 個 SSD 固態硬碟，其中硬碟故障數量有 35 顆、AFR 年故障率為 0.92%。

哪個品牌的 SSD 固態硬碟最好？

在眾多品牌之中，Backblaze 指出 Dell 戴爾硬碟的可信賴度最高，但它是 M.2 企業級 SSD （型號 Dell BOSS VD），售價高達 468.65 美元，超出一般使用者可負擔的範圍。

圖片及資料來源：Backblaze

另外，可信賴度最高的消費者級 SSD 則是以 Seagate 希捷為主，但要注意的是 ZA250CM10003 型號不再提供新品，只有整新品，若是想要全新的可以選擇 ZA250CM10002 型號的 SSD 硬碟，Amazon 亞馬遜可以找到的售價大約落在 45 美元。

SSD 真的比 HDD 更可靠嗎？

Backblaze 表示，如果在 2021 年詢問 SSD 固態硬碟真的比 HDD 硬碟更可靠嗎？當時的答案是「也許」。

如今 Backblaze 已經累計 5 年的 SSD 固態硬碟數據，就這幾年的 AFR 年硬碟故障率統計來看，SSD 固態硬碟比 HDD 機械式硬碟低。尤其是 HDD 機械硬碟第 4 年開始 AFR 年故障率逐年攀升，但 SSD 固態硬碟的 AFR 年故障率相較之下就比較穩定，儘管第 4 年微幅上升到 1.05%，但第 5 年則是下滑到 0.92%。

因此 Backblaze 表示就統計數據來看，可以合理地聲稱 SSD 比 HDD 更可靠，至少在資料中心當作啟動硬碟時的狀況是相當穩定。

圖片及資料來源：Backblaze

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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