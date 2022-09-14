Google將在亞洲地區設置更多開發團隊 針對不同在地文化與習俗打造客製化服務

Google表示，將在亞洲地區設置更多開發團隊，並且針對不同在地文化與習俗打造客製化服務。

依照Google資深副總裁Prabhakar Raghavan說明，由於亞洲地區各處文化與習俗均有不同，使用語言也不盡相同，因此無法僅將原本針對美國市場打造的服務產品進行語言翻譯，就直接在亞洲地區各處推出，必須加入更符合在地化使用設計，才能符合在地使用需求。

因此，Google過去作法會盡可能透過來自當地的工作團隊打造服務，而目前則是計畫進一步擴大服務，以便透過更符合在地文化、習俗方式打造更適合在地的服務產品。

目前Google已經在日本、台灣等亞洲地區設置在地團隊，並且針對在地使用需求打造客製化服務，例如在日本境內的Google Search，將會更符合日本在地用戶需求，而在台灣地區的Google Search也會貼近許多台灣特有用語習慣。

而不同地區使用Google服務產品的習慣也會不同，如在印度地區的使用者更習慣透過語音方式搜尋，透過語音進行搜尋的關鍵詞使用模式也明顯不同，因此語音識別精準度就變得更重要，加上印度境內使用語言相當多，更凸顯設置在地團隊，藉此打造符合在地使用需求服務的重要性。

另一方面，Google也說明目前東南亞地區的上網使用人口明顯增加，其中也因應手機與行動網路服務普及，使得網路服務使用人口也顯著成長，因此網路服務必須透過更符合在地使用需求設計，藉此吸引更多人使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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