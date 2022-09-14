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AppLovin宣布將不再繼續向Unity提出新收購要約

聯合新聞網／ 楊又肇

Unity日前表示交易無法帶來更大利益，拒絕AppLovin以200億美元進行收購要約，而AppLovin稍早也證實不再繼續提出新收購要約。

AppLovin表示，在謹慎考慮之後，認為未來繼續維持獨立運作形式，將能為其投資者爭取更大利益。

依照先前收購提議，AppLovin表示除了將以200億美元價格收購Unity，還將由Unity持有合併後公司的55%股權，並且擁有49%投票權。同時，AppLovin更預期雙方合併後的公司獲利能力將可在2024年達30億美元以上規模，但條件是Unity必須終止今年7月宣佈以44億美元收購軟體業者IronSource的交易案。

在後續聲明中，Unity董事會表示在討論後做出決定，認為AppLovin提議內容無法為Unity投資者帶來最佳利益，因此正式拒絕AppLovin提出收購要約。而Unity總裁暨執行長John Riccitiello表示，Unity董事會一致認為繼續完成收購ironSource將能讓Unity獲得更大市場發展機會，同時也將創造更長遠的價值，並且讓創作者、發行商等獲得更大利益。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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