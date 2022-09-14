暌違10年！任天堂《皮克敏4》影片曝光 2023年推出
稍早進行的任天堂線上直播發表會「Nintendo Direct 2022.9.13」中，有「瑪利歐之父」稱號的宮本茂宣佈將推出《皮克敏》系列最新作品，並且確定將以《皮克敏4》作為正式名稱，同時也表示將在2023年於Nintendo Switch平台推出。
在此之前，《皮克敏3》是在2013年7月13日於Nintendo Wii U平台推出，後續則在Nintendo Switch平台推出移植版本，並且於2020年10月30日上市。而此次推出的《皮克敏4》，則是成為系列作品第四款遊戲。
而基本設定，依然與過往作品相同，玩家可以蒐集不同類型的皮克敏，並且可透過皮克敏搬運物品、蒐集碎片，進而開拓道路、建築可供通行的橋樑等，另外也會與兇狠生物對抗。
任天堂尚未公佈具體遊玩細節，但顯然可以透過更接近地面的皮克敏視角進行遊玩，讓玩家可以體驗不同遊玩樂趣。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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