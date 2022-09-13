VMware擴大與微軟合作 加快在Azure雲端平台部署vSphere現代化工作負載

VMware宣佈擴大與微軟的長期合作，將協助採用Azure雲端平台的企業用戶可快速部署vSphere現代化工作負載，同時也能透過VMware Cloud Universal計畫購買Azure VMware Solution，藉此實現多雲及數位化轉型戰略。

VMware戰略生態系統和行業解決方案資深副總裁Zia Yusuf表示：「透過VMware Cloud Universal提供Azure VMware Solution，客戶能夠更加輕鬆地在他們的多雲戰略中採用Azure VMware Solution。VMware Cloud Universal客戶將擁有更多的靈活性，可按照自己的節奏採用Azure VMware Solution，加快上雲速度、簡化日常維運、更快實現應用現代化，在獲得更好的經濟效益的同時從跨雲的統一營運模式中受益。」

VMware Cloud Universal是採用混合雲架構客戶的理想選擇。這些客戶的上雲時間較長或不固定，對雲端服務有爆發式需求，或者希望為本地基礎架構提供OPEX模式。透過VMware Cloud Universal，客戶可以購買用於VMware多雲基礎架構和管理的積分，並用這些積分兌換Azure VMware Solution和其他VMware Cross-Cloud服務部署。

透過Azure VMware Solution，客戶可以受益於Azure的規模、效能、技術創新，以及VMware Cloud的企業級功能，藉此在雲端中運行VMware vSphere工作負載。

另外，客戶亦可透過Azure VMware Solution，藉此在vSphere、vSAN和NSX功能上建立VMware Cloud環境，並且在Azure基礎架構上原生運行，實現更高的可用性和安全性。而透過一致的VMware Cloud基礎架構和維運，讓企業用戶能使用既有技能組合、工具與培訓能力，進而降低成本，簡化雲端維運，同時也能透過進階網路與安全功能防範現代化、橫向影響的攻擊威脅，此外更可運用Azure，以及包含VMware Tanzu產品組合加快應用創新，以及打造現代化應用服務。

微軟Azure市場部企業副總裁Kathleen Mitford表示：「數位化轉型有望實現新的商業模式，改善客戶體驗，並為企業機構帶來更好的成果，但這一前景往往被業務和技術現狀、人才短缺或資金緊缺所阻礙。Azure VMware Solution為協助企業客戶克服這些挑戰而另闢蹊徑，透過只有微軟才能提供的獨特功能和強大經濟效益，幫助企業實現現代化，並更好地保護他們的vSphere工作負載。」

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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