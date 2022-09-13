快訊

9縣市豪雨特報！梅花颱風估這時解海警 「南馬都」最快12小時內生成

「再見了，事頭婆」：一代香港人的英國女王記憶

陳時中爆盜圖！網揪擅用部落客2照片 小編急刪道歉「錯置誤用」

VMware擴大與微軟合作 加快在Azure雲端平台部署vSphere現代化工作負載

聯合新聞網／ 楊又肇

VMware宣佈擴大與微軟的長期合作，將協助採用Azure雲端平台的企業用戶可快速部署vSphere現代化工作負載，同時也能透過VMware Cloud Universal計畫購買Azure VMware Solution，藉此實現多雲及數位化轉型戰略。

VMware戰略生態系統和行業解決方案資深副總裁Zia Yusuf表示：「透過VMware Cloud Universal提供Azure VMware Solution，客戶能夠更加輕鬆地在他們的多雲戰略中採用Azure VMware Solution。VMware Cloud Universal客戶將擁有更多的靈活性，可按照自己的節奏採用Azure VMware Solution，加快上雲速度、簡化日常維運、更快實現應用現代化，在獲得更好的經濟效益的同時從跨雲的統一營運模式中受益。」

VMware Cloud Universal是採用混合雲架構客戶的理想選擇。這些客戶的上雲時間較長或不固定，對雲端服務有爆發式需求，或者希望為本地基礎架構提供OPEX模式。透過VMware Cloud Universal，客戶可以購買用於VMware多雲基礎架構和管理的積分，並用這些積分兌換Azure VMware Solution和其他VMware Cross-Cloud服務部署。

透過Azure VMware Solution，客戶可以受益於Azure的規模、效能、技術創新，以及VMware Cloud的企業級功能，藉此在雲端中運行VMware vSphere工作負載。

另外，客戶亦可透過Azure VMware Solution，藉此在vSphere、vSAN和NSX功能上建立VMware Cloud環境，並且在Azure基礎架構上原生運行，實現更高的可用性和安全性。而透過一致的VMware Cloud基礎架構和維運，讓企業用戶能使用既有技能組合、工具與培訓能力，進而降低成本，簡化雲端維運，同時也能透過進階網路與安全功能防範現代化、橫向影響的攻擊威脅，此外更可運用Azure，以及包含VMware Tanzu產品組合加快應用創新，以及打造現代化應用服務。

微軟Azure市場部企業副總裁Kathleen Mitford表示：「數位化轉型有望實現新的商業模式，改善客戶體驗，並為企業機構帶來更好的成果，但這一前景往往被業務和技術現狀、人才短缺或資金緊缺所阻礙。Azure VMware Solution為協助企業客戶克服這些挑戰而另闢蹊徑，透過只有微軟才能提供的獨特功能和強大經濟效益，幫助企業實現現代化，並更好地保護他們的vSphere工作負載。」

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

延伸閱讀

FB母公司Meta公開擁護「動視暴雪收購案」 稱微軟仍有許多3A大作競爭者

元宇宙概念超商進駐世新管院 第6家7-ELEVEN無人商店X-STORE打開App隨時逛

讓開發者也上雲 微軟預覽虛擬化開發環境服務Dev Box

培育高教雲原生應用開發人才 VMware攜台科大資管系打造DevSecOps工作坊

相關新聞

賈伯斯家裡八年沒沙發 竟然是為了「她」

已故蘋果創辦人賈伯斯的諸多軼事總是為人所津津樂道，包括他家中有長達八年時間沒有一張沙發或一隻椅子，如今賈伯斯遺孀羅琳透露...

宏達電攻VR商機 推出VIVE Focus 3眼球追蹤套件

HTC（宏達電（2498））今（12）日宣布推出「VIVE Focus 3眼球追蹤套件」及「VIVE Focus 3表情...

一周數位爆報／賈伯斯漂亮女兒也酸iPhone 14沒哏！解封出國買愛瘋最便宜？圖解AirPods Pro 2划算嗎？華為「捅破天」技術破功？

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

NVIDIA預告「#ProjectBeyound」發表活動 新款顯示卡準備亮相？

NVIDIA稍早釋出預告，透露將舉辦「#ProjectBeyound」發表活動，有可能準備揭曉GeForce RTX 40系列顯示卡。

SiFive獲選成為美國太空總署下一代高效能航太運算處理器供應商

SiFive宣佈獲得美國太空總署 (NASA)選擇成為下一代高效能航太運算處理器供應商，預計透過8組SiFive Intelligence X280 RISC-V向量核心，搭配4組SiFive RISC-V架構核心打造下一代高效能航太運算處理器，預計用於月球探索及火星登陸。

日本推出「佛系Siri」解答世俗煩惱 日媒實測反應超驚人

近年科技進步急速，AI技術亦變得非常普遍。當中日本是先驅之一，製作不少因逼真CG而成為話題的AI角色。最近京都大學就推出了一款全新AI，不過賣點並不是美觀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。