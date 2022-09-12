快訊

網傳「颱風天烤肉遇山洪」倉皇逃難片 爆主辦者是紅十字水上大隊

三星數千項面板專利全數讓予陸企 3大影響台廠壓力增

無法接受的進步憲法？智利制憲公投為何失敗

讓開發者也上雲 微軟預覽虛擬化開發環境服務Dev Box

聯合新聞網／ 楊又肇

微軟在今年Build 2022期間公布針對開發者提供的自助式服務項目Dev Box，可透過雲端運作模式讓開發者隨時連接預先建置的開發環境，讓開發團隊成員能以一致的開發環境打造服務內容，而稍早則是對外宣布釋出公開預覽版，讓開發人員可以測試此項服務是否適合用於開發項目。

Dev Box服務同樣基於Windows 365運作模式，透過雲端虛擬工作環境，讓開發者能預先建置相同的開發環境，藉此透過相同虛擬工作站對應相同執行運算效能，同時也能藉由虛擬化方式確保安全。

除了可讓開發人員更專注於編碼內容編排，無須擔心工作環境是否有落差，或是無法協同作業等問題，同時也能確保不同開發人員編寫、測試都能確保相同執行結果，尤其在後疫情時代推行混合或遠距辦公情況下，依然可以讓位於各地的開發者共同完成相同開發項目。

目前開發者可以透過Dev Box打造桌機、行動裝置、物聯網或網頁應用服務，同時也能透過Windows 10、Windows 11的Linux或Android子系統打造應用服務。

在現行以預覽版形式提供版本，將提供8核心虛擬CPU、32GB虛擬記憶體規格，同時每月提供15小時免費使用，微軟預期在後續推出正式版本加入更多虛擬化選擇。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 物聯網

延伸閱讀

搶先Disney+推出！Netflix廣告低價版方案 傳11月登場

研華攜微軟全球首發智慧病房上雲 助醫院布局數位轉型

美軍實測表示滿意！Microsoft微軟首批軍用IVAS頭盔交貨

台灣微軟總經理卞志祥：硬軟體、供應鏈都齊全 企業數位轉型100%勢在必行

相關新聞

一周數位爆報／賈伯斯漂亮女兒也酸iPhone 14沒哏！解封出國買愛瘋最便宜？圖解AirPods Pro 2划算嗎？華為「捅破天」技術破功？

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

NVIDIA預告「#ProjectBeyound」發表活動 新款顯示卡準備亮相？

NVIDIA稍早釋出預告，透露將舉辦「#ProjectBeyound」發表活動，有可能準備揭曉GeForce RTX 40系列顯示卡。

SiFive獲選成為美國太空總署下一代高效能航太運算處理器供應商

SiFive宣佈獲得美國太空總署 (NASA)選擇成為下一代高效能航太運算處理器供應商，預計透過8組SiFive Intelligence X280 RISC-V向量核心，搭配4組SiFive RISC-V架構核心打造下一代高效能航太運算處理器，預計用於月球探索及火星登陸。

日本推出「佛系Siri」解答世俗煩惱 日媒實測反應超驚人

近年科技進步急速，AI技術亦變得非常普遍。當中日本是先驅之一，製作不少因逼真CG而成為話題的AI角色。最近京都大學就推出了一款全新AI，不過賣點並不是美觀...

AMD公布全新行動處理器命名方式 同步揭曉2023年產品藍圖

AMD宣布啟用全新行動版Ryzen處理器命名方式，除了以Ryzen 5、Ryzen 7或Ryzen 9區隔處理器效能定位，更透過後綴4組數字加上英文字母的組合標示處理器更多「資訊」。

宏碁電競平台 PLANET9 正式版上線

宏碁（2353）次世代電競社群平台PLANET9 在2019年9月推出測試版後就不斷針對用戶體驗進行改善，歷經密集的測試...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。