讓開發者也上雲 微軟預覽虛擬化開發環境服務Dev Box

微軟在今年Build 2022期間公布針對開發者提供的自助式服務項目Dev Box，可透過雲端運作模式讓開發者隨時連接預先建置的開發環境，讓開發團隊成員能以一致的開發環境打造服務內容，而稍早則是對外宣布釋出公開預覽版，讓開發人員可以測試此項服務是否適合用於開發項目。

Dev Box服務同樣基於Windows 365運作模式，透過雲端虛擬工作環境，讓開發者能預先建置相同的開發環境，藉此透過相同虛擬工作站對應相同執行運算效能，同時也能藉由虛擬化方式確保安全。

除了可讓開發人員更專注於編碼內容編排，無須擔心工作環境是否有落差，或是無法協同作業等問題，同時也能確保不同開發人員編寫、測試都能確保相同執行結果，尤其在後疫情時代推行混合或遠距辦公情況下，依然可以讓位於各地的開發者共同完成相同開發項目。

目前開發者可以透過Dev Box打造桌機、行動裝置、物聯網或網頁應用服務，同時也能透過Windows 10、Windows 11的Linux或Android子系統打造應用服務。

在現行以預覽版形式提供版本，將提供8核心虛擬CPU、32GB虛擬記憶體規格，同時每月提供15小時免費使用，微軟預期在後續推出正式版本加入更多虛擬化選擇。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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