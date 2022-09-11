一周數位爆報／賈伯斯漂亮女兒也酸iPhone 14沒哏！解封出國買愛瘋最便宜？圖解AirPods Pro 2划算嗎？華為「捅破天」技術破功？

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

期待度：★★★★★ 小編評語：原來還是這國家最划算，不過還是要小心保固問題喔…。

iPhone 14搭配iOS 16系統，能在鎖定畫面玩出新花樣。（翻攝自蘋果官網）

興奮度：★★★★★ 小編評語：終於來了！小編也要買新的iPhone 14 Pro Max！

iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max將鏡頭升級至4800萬像素相機。（蘋果提供）

購買度：★★★★★ 小編評語：大家可以從這篇看出適合自己的AirPods系列耳機喔，不一定要買最貴的AirPods Pro 2！

AirPods Pro 2可在耳機柄上下滑動操作各項播放功能。（翻攝自蘋果官網）

期待度：★★★★★ 小編評語：認真覺得iPhone 14 Pro真的升級很多耶。

iPhone 13（左）和iPhone 13 mini（右）仍有在蘋果官網販售。（翻攝自蘋果官網）

比拚度：★★★★★ 小編評語：到底是安卓沒努力，還是蘋果沒拚勁…？

Joeman看完蘋果發表會，直呼「非常無聊」。 圖擷自 Joeman頻道

小確幸度：★★★★★ 小編評語：竟然有一款舊機賣得更貴…果粉真的要哭了

iPhone 14 Pro系列去掉瀏海螢幕，改為挖孔螢幕設計，並有「動態島」可嘗鮮。（翻攝自蘋果官網）

創新度：★★★★☆ 小編評語：不過看全球預購狀況賣得很好耶，寶傑你怎麼看？

蘋果已故創辦人賈伯斯的小女兒伊芙，在網路上發哏圖諷刺蘋果最新手機iPhone 14「了無新意」。 圖擷自 IG@evejobs

傻眼度：★★★★★ 小編評語：這樣比起來到底是蘋果的「衛星求救」比較厲害，還是華為呢。

華為推出全球首支衛星通訊的手機Mate 50，可在無電信網路訊號處發送緊急簡訊，但首發卻不支援。（翻攝自華為官網）

電獺少女提供

神奇度：★★★★☆ 小編評語：原來不用靠Zenly也能做得到，小心不要背著另一半做壞事喔！

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