一周數位爆報／賈伯斯漂亮女兒也酸iPhone 14沒哏！解封出國買愛瘋最便宜？圖解AirPods Pro 2划算嗎？華為「捅破天」技術破功？

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各國陸續解封歡迎觀光客，鄰近的日本昨（7）日起開放有條件的「無導遊制」自由行、南韓針對台灣旅客也延長實施免隔離、泰國也放寬入境規定，台灣也在9月12日起，恢復實施美、加、紐、澳、歐洲與邦交國國民入境免簽證待遇。難得出國，買個最新的iPhone 14不為過，但出國買真的便宜嗎？《聯合新聞網》用圖表解讀目前哪個國家買最划算！ （繼續閱讀…）
期待度：★★★★★
小編評語：原來還是這國家最划算，不過還是要小心保固問題喔…。
蘋果秋季發表會今（8）日凌晨1點登場，如同傳聞所說，iPhone 14系列、暌違3年的AirPods Pro2、Apple Watch Pro、Apple Watch 8和全新款Apple Watch SE登場，《聯合新聞網》帶大家一次看蘋果新品。 （繼續閱讀…）
興奮度：★★★★★
小編評語：終於來了！小編也要買新的iPhone 14 Pro Max！
AirPods Pro暌違3年終於出第2代AirPods Pro 2，這次不僅在充電盒增加功能，在價格上也比一代便宜500元。蘋果這次推出AirPods Pro 2，官網同時AirPods Pro（第一代）下架。再搭上AirPods2、AirPods 3，這3款藍牙耳機要怎麼挑選，《聯合新聞網》製作圖表讓你好挑選！ （繼續閱讀…）
購買度：★★★★★
小編評語：大家可以從這篇看出適合自己的AirPods系列耳機喔，不一定要買最貴的AirPods Pro 2！
iPhone 14系列與iPhone 13系列的台灣蘋果官網價格比較，發現今年整體漲了2000元。規格方面，iPhone 14系列驗證傳聞中將平價款與旗艦款各使用A15和A16晶片，並將mini版取消，兩種版本皆有6.1吋及6.7吋，平價版為iPhone 14、iPhone 14 Plus、旗艦款為iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max，而平價版相較iPhone 13系列，是否真的「有升級」呢？《聯合新聞網》帶你用圖表見端倪。 （繼續閱讀…）
期待度：★★★★★
小編評語：認真覺得iPhone 14 Pro真的升級很多耶。
今（8）日凌晨，蘋果秋季發表會曝光iPhone 14全系列新機，Youtuber 「Joeman」深夜緊急開講點評這次的蘋果新品，他直言「就是非常無聊」，但也提到iPhone 14 Pro系列的3大亮點，認為「動態島」螢幕、相機鏡頭與解析度、地表最強A16晶片仍算是不錯的亮點。 （繼續閱讀…）
比拚度：★★★★★
小編評語：到底是安卓沒努力，還是蘋果沒拚勁…？
今（8）日蘋果發表會後，iPhone 14確定與mini告別，熱愛小手機的你，是不是有點遺憾、是不是仍盼mini能再次出現呢？或是覺得iPhone 14系列貴桑桑，想去蘋果官網買舊款iPhone撿便宜呢？但得要注意，若沒好好比價，恐怕還會買的比原本定價還貴。《聯合新聞網》製圖帶你去官網一探究竟。 （繼續閱讀…）
小確幸度：★★★★★
小編評語：竟然有一款舊機賣得更貴…果粉真的要哭了
蘋果公司8日凌晨發表最新手機iPhone 14，但卻被已故創辦人賈伯斯的小女兒伊芙（Eve Jobs）發哏圖開酸「了無新意」。 （繼續閱讀…）
創新度：★★★★☆
小編評語：不過看全球預購狀況賣得很好耶，寶傑你怎麼看？
華為昨（6）日搶先蘋果（Apple）iPhone 14可能擁有衛星通訊新技術，秀出「向上捅破天」、全球首支衛星通訊的手機Mate 50，聲稱在沒有電信網路訊號的地方，可透過北斗衛星系統發送緊急簡訊，被視為登山者的「救命神器」，不過大陸媒體狠狠打臉，表示Mate 50「一首發卻沒支援」，引起不少網友砲轟「那宣傳這個（衛星通訊）幹嘛。」 （繼續閱讀…）
傻眼度：★★★★★
小編評語：這樣比起來到底是蘋果的「衛星求救」比較厲害，還是華為呢。
這週除了蘋果發表會外，還有個消息最近也引起不少人的熱烈討論，就是被稱為「定位神器」的Zenly即將走入歷史，停止營運。但其實不只Zenly這款應用程式可以做到定位功能，其實透過iOS內建的「尋找」以及Google Maps也可以即時分享自己所在的位置資訊。 （繼續閱讀…）
神奇度：★★★★☆
小編評語：原來不用靠Zenly也能做得到，小心不要背著另一半做壞事喔！
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