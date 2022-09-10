SiFive獲選成為美國太空總署下一代高效能航太運算處理器供應商

SiFive宣佈獲得美國太空總署 (NASA)選擇成為下一代高效能航太運算處理器供應商，預計透過8組SiFive Intelligence X280 RISC-V向量核心，搭配4組SiFive RISC-V架構核心打造下一代高效能航太運算處理器，預計用於月球探索及火星登陸。

相比過往採用IBM PowerPC架構設計處理器，SiFive標榜以RISC-V架構打造的處理器效能提升提升幅度達數百倍，除了可被用於月球探索及火星登陸，更預期可滿足美國太空總署日後更多太空探索運算需求。

SiFive業務發展資深副總裁Jack Kang表示，藉由RISC-V架構的處理器設計發展將更不受限，另外也能以更有彈性形式對應各類處理器應用需求，同時強調SiFive處理器可在科學與空間工作負載帶來更高運算效能，並且能滿足自動駕駛運作的登陸車、太空環境中的自動飛行、視覺影像識別處理等需求。

SiFive在今年3月宣布透過F輪融資募集1.75億美元，並且主力推行RISC-V開源架構，並且預期在2025年時，以RISC-V開源架構打造的晶片出貨量將可達600億規模。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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