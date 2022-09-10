NVIDIA預告「#ProjectBeyound」發表活動 新款顯示卡準備亮相？

NVIDIA稍早釋出預告，透露將舉辦「#ProjectBeyound」發表活動，有可能準備揭曉GeForce RTX 40系列顯示卡。

目前暫時還無法確認具體細節，而NVIDIA日前已經確認將在9月20日舉辦下半年度的GTC技術大會，因此屆時將可能公布與顯示卡，或是專業繪圖卡相關產品。

稍早公佈2023財年第二季財報時，NVIDIA執行長黃仁勳證實將推出下一款針對遊戲市場打造的顯示卡產品。另一方面，黃仁勳也說明確實先前生產過多顯示卡產品，因此目前透過調整價格方式減少庫存壓力。

NVIDIA並未透露下一款顯示卡具體細節，但預期會基於先前有不少傳聞的「Lovelace」架構設計，並且提供比「Ampere」架構更高的顯示效能

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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