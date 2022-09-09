AMD公布全新行動處理器命名方式 同步揭曉2023年產品藍圖

聯合新聞網／ 楊又肇

AMD宣布啟用全新行動版Ryzen處理器命名方式，除了以Ryzen 5、Ryzen 7或Ryzen 9區隔處理器效能定位，更透過後綴4組數字加上英文字母的組合標示處理器更多「資訊」。

以Ryzen 5 7640U為例，AMD說明4組數字中的第一位數字「7」代表為2023年推出產品，第二位數字「6」則代表處理器效能等級，而第三位數字「4」則代表採用Zen架構版本設計，第四位數字則會以「0」或「5」區隔是否為小改款設計，至於最後英文字母則代表熱設計功耗等級。

而會透過全新命名方式，讓消費者識別處理器產品細節，其中與不同年份推出的行動版處理器，偶而會包含以先前架構設計的重新命名款式，而藉由全新命名方式則更方便讓消費者判斷處理器規格是否符合預期。

此外，AMD也公布接下來的行動版處理器發展藍圖，其中針對每日輕便使用需求打造的7020系列產品，將以「Mendocino」作為代稱，涵蓋Athlon、Ryzen 3與Ryzen 5等級規格，將採Zen 2架構設計，而對應主流使需求的7030系列產品，則以「Barcelo-R」為代稱，涵蓋Ryzen 3、Ryzen 5與Ryzen 7等級規格，採用Zen 3架構設計。

至於鎖定高階輕薄筆電設計使用的7035系列，則以「Rembrandt-R」為代稱，涵蓋Ryzen 3、Ryzen 5、Ryzen 7及Ryzen 9等級規格，本身以Zen 3架構設計，而鎖定極致輕薄機種的7040系列，將以「Phoenix」為代稱，同樣涵蓋Ryzen 3、Ryzen 5、Ryzen 7及Ryzen 9等級規格，採Zen 4架構設計。

鎖定極致遊戲與創作使用需求打造的7045系列，將以「Dragon Range」為代稱，涵蓋Ryzen 5、Ryzen 7及Ryzen 9等級規格，並未包含Ryzen 3等級規格，本身同樣是以Zen 4架構打造。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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