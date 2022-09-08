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男子驚Google地圖「比抓姦神器變態」 網一面倒：明明超好用

聯合新聞網／ 綜合報導
一男子稱Google地圖比抓猴神器Zenly還可怕。示意圖／ingimage
一男子稱Google地圖比抓猴神器Zenly還可怕。示意圖／ingimage

日前素有「抓猴神器」之稱的App「Zenly（冰棒）」傳出將暫停營運，近日就有男子爆料，其實Google地圖比Zenly更可怕，可以詳細記錄用戶每天的位置、時間，該文引出大票網友表示早就知道此功能，而且用來記錄足跡相當方便。

一名男網友在Dcard上發文分享，他和女友間長期使用Zenly，最近得知Zenly將消失，女友便提議改用Google地圖同樣可以紀錄去過的地方，只要在Google地圖點擊自己的頭像，再點選「你的時間軸」就可以看到每天的移動紀錄。

只要點選頭像中的「你的時間軸」，就可以看到每天的足跡。圖擷自Dcard
只要點選頭像中的「你的時間軸」，就可以看到每天的足跡。圖擷自Dcard

原po見狀大吃一驚，「它竟然可以精準的紀錄你去過什麼地方，而且是每天、幾點從家裡出發，去過哪裡，在哪裡吃飯，連店名都有，使用什麼交通工具，一直到回家，紀錄得超仔細，就連去小七丟個垃圾，也可以紀錄到過哪間門市」，讓他不禁驚呼，「這東西也太變態了吧？只有我現在才知道Google地圖可以這樣嗎？」

不過許多網友表示定位功能其實很好用，「我自己挺喜歡這個功能的，可以紀錄自己旅行、運動的足跡，等有了另一半再關」、「每到我沒錢的時候我都會用這個查我到底去過哪些地方、都把錢花到哪」、「我也會！超喜歡這個功能...哈哈」、「這功能很方便啊，尤其是先前疫情期間直接用這查很方便，但有些行經路線不會完全一樣的顯示出來」。

更有網友直言原po如果不想用可以關掉定位，「那是你有開定位吧，我平常定位都關掉，所以連紀錄都沒有」、「當初是你自己同意的，什麼都不看就一直按確認，現在才在說變態」、「不想用也可以關掉啊」、「他要開時間軸會再問一次，講得算蠻清楚的」。

還有人指出Google地圖不如Zenly方便，「我4年前就看過這個功能了，可是比較起來冰棒出去玩看朋友到了沒比較方便，因為性質不一樣，一個是看自己，一個是看朋友」。

Google 冰棒 足跡 APP

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