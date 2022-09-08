讓虛擬人像表現更真 HTC針對VIVE Focus 3推出表情偵測與眼部偵測套件
去年針對VIVE系列虛擬實境頭戴裝置提供VIVE Facial表情偵測套件之後，HTC稍早再次針對VIVE Focus 3推出對應的Facial Tracker表情偵測套件，以及Eye Tracker眼部偵測套件，藉此讓使用者可在虛擬實境中對應更細膩表情，或是透過眼部追蹤對應更沉浸互動效果。
對應VIVE Focus 3的Facial Tracker表情偵測套件將以99美元價格銷售，並且可透過60Hz頻率擷取使用者嘴唇、下巴、臉頰、牙齒與舌頭等細節動作，讓使用者在虛擬實境中代表自己的虛擬人像，可以即時反應個人當下表情，同時反應延遲時間低於10毫秒，重量僅有11.6公克，並不會配戴使用過程產生明顯負擔。
至於Eye Tracker眼部偵測套件則是以249美元價格銷售，並且能即時追蹤使用者眼睛注視方向、眨眼等動作，同時重量為54公克。HTC強調透過忠實反應眼部動作，將能讓代表個人的虛擬人像變得更活靈活現，而不是僅以死板表情進行互動。
而Eye Tracker眼部偵測套件也能讀取使用者眼球注視方向，透過這些數據也能讓虛擬實境物件互動更為準確，或是透過加強渲染等方式，讓使用者注視範圍的虛擬實境表現擬真效果特別提升。
除了提供更多可感知使用者臉部表情、眼部動作的配件，HTC先前也針對手腕、腳部動作感測需求提供對應配件，讓使用者在虛擬實境中的動作表現轉化成各類數據，讓開發者能透過相應設計工具打造互動體驗更好的虛擬實境應用服務。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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