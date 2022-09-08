快訊

F-35戰機內含「未授權中國材料」！美國防部：暫停交付

iPhone 14漲價免驚！蘋果3款舊機最高跳水6千元 mini還賣？

一張圖看懂中秋節連假天氣 氣象局：往南賞月條件越好

讓虛擬人像表現更真 HTC針對VIVE Focus 3推出表情偵測與眼部偵測套件

聯合新聞網／ 楊又肇

去年針對VIVE系列虛擬實境頭戴裝置提供VIVE Facial表情偵測套件之後，HTC稍早再次針對VIVE Focus 3推出對應的Facial Tracker表情偵測套件，以及Eye Tracker眼部偵測套件，藉此讓使用者可在虛擬實境中對應更細膩表情，或是透過眼部追蹤對應更沉浸互動效果。

對應VIVE Focus 3的Facial Tracker表情偵測套件將以99美元價格銷售，並且可透過60Hz頻率擷取使用者嘴唇、下巴、臉頰、牙齒與舌頭等細節動作，讓使用者在虛擬實境中代表自己的虛擬人像，可以即時反應個人當下表情，同時反應延遲時間低於10毫秒，重量僅有11.6公克，並不會配戴使用過程產生明顯負擔。

至於Eye Tracker眼部偵測套件則是以249美元價格銷售，並且能即時追蹤使用者眼睛注視方向、眨眼等動作，同時重量為54公克。HTC強調透過忠實反應眼部動作，將能讓代表個人的虛擬人像變得更活靈活現，而不是僅以死板表情進行互動。

而Eye Tracker眼部偵測套件也能讀取使用者眼球注視方向，透過這些數據也能讓虛擬實境物件互動更為準確，或是透過加強渲染等方式，讓使用者注視範圍的虛擬實境表現擬真效果特別提升。

除了提供更多可感知使用者臉部表情、眼部動作的配件，HTC先前也針對手腕、腳部動作感測需求提供對應配件，讓使用者在虛擬實境中的動作表現轉化成各類數據，讓開發者能透過相應設計工具打造互動體驗更好的虛擬實境應用服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

HTC 虛擬實境

延伸閱讀

持續佈局元宇宙市場 Meta收購柏林虛擬實境數位觸覺技術業者Lofelt

使用Quest虛擬實境頭戴裝置時 將不再需要綁定個人Facebook帳號

2022數位娛樂創新動態

擴大電影市場佈局 HTC VIVE Mars CamTrack虛擬製作解決方案將於美國、台灣等地上市

相關新聞

Meta 10月要發表MR頭戴裝置了？祖克柏貼這張照片預告

Meta公司執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）6日宣布，10月11日將舉行年度虛擬實境會議Connect。外...

Meta確定年度虛擬視覺大會Meta Connect將於10月11日舉辦

Meta宣布其年度虛擬視覺大會Meta Connect將於10月11日舉辦，預期屆時將揭曉先前已經透露的虛擬視覺頭戴裝置。

讓虛擬人像表現更真 HTC針對VIVE Focus 3推出表情偵測與眼部偵測套件

去年針對VIVE系列虛擬實境頭戴裝置提供VIVE Facial表情偵測套件之後，HTC稍早再次針對VIVE Focus 3推出對應的Facial Tracker表情偵測套件，以及Eye Tracker眼部偵測套件，藉此讓使用者可在虛擬實境中對應更細膩表情，或是透過眼部追蹤對應更沉浸互動效果。

PS5買到了嗎？Play Station再推深灰迷彩系列周邊挑戰玩家荷包

現在要當個稱職的遊戲玩家，口袋可得夠深，或是定力要夠好才行。台灣索尼互動娛樂（SIET）今宣布即將推出PlayStati...

META CONNECT 10月11日登場 新頭戴裝置將亮相

Meta宣布，將在10月11日線上舉辦針對開發者的「META CONNECT」，延續Meta執行長馬克‧祖克柏（Mark...

與蘋果別苗頭 Google下月初推Pixel Watch、Pixel 7

字母公司旗下的Google將在10月6日推出新一代的智慧手機Pixel 7，以及旗下首款智慧手表Pixel Watch，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。