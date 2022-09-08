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Meta確定年度虛擬視覺大會Meta Connect將於10月11日舉辦

聯合新聞網／ 楊又肇

Meta宣布其年度虛擬視覺大會Meta Connect將於10月11日舉辦，預期屆時將揭曉先前已經透露的虛擬視覺頭戴裝置。

而在Meta Connect官網描述內容，強調此次活動將能探索如何建造元宇宙，以及進入元宇宙市場佈局關鍵，同時也將分享Meta目前在元宇宙佈局進展，以及針對近程與遠程發展目標。

在此之前，Meta執行長Mark Zurkeberg已經展示鎖定高階、虛實整合應用的「Project Cambria」具體使用體驗。

「Project Cambria」將能以擴增實境視覺方式進行互動，同時不像Quest 2僅能以灰階影像呈現，讓使用者能在配戴時看見外部景象，「Project Cambria」則是可以直接捕捉高解析度彩色影像，讓使用者能更容易與虛擬物品互動。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境

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