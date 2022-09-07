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中階處理器登場！Qualcomm推新款Snapdragon 6 Gen 1、入門款4 Gen 1

聯合新聞網／ 楊又肇

Qualcomm稍早一口氣揭曉鎖定中階機種應用定位的Snapdragon 6 Gen 1處理器，以及對應入門市場需求使用的Snapdragon 4 Gen 1處理器，同時也全面換上全新命名方式。

其中，Snapdragon 6 Gen 1處理器以4nm製程打造，並未公佈是以台積電或三星技術量產，但先前不少看法認為是以台積電製程打造，同時也僅公佈維持8核心配置，尚未透露具體核心架構設計，運作時麥可達2.2GHz，CPU運算效能提升40%，GPU顯示效能則提升35%，本身配置12位元Spectra Triple影像處理元件，最高可對應2億畫素鏡頭。

Snapdragon 6 Gen 1處理器同時也整合第7代Snapdragon AIE人工智慧引擎，藉此對應各類人工智慧運算，以及Snapdragon X62 5G連網數據晶片與Qualcomm Fast Connect 6700連接平台，支援Wi-Fi 6E無線網路。

而應用Snapdragon 6 Gen 1處理器的終端裝置，預計會在2023年第一季問世，但Qualcomm並未透露首波採用此款處理器的業者名稱。

至於Snapdragon 4 Gen 1處理器則以6nm製程打造，同樣未公佈採用台積電或三星製程技術，最高運作時麥可達2.0GHz，同樣以8核心配置，相比先前設計分別可在CPU效能提升15%，GPU顯示效能則可提升10%，同樣具備Spectra Triple影像處理元件，最高可對應1億800萬畫素相機鏡頭，螢幕則可對應120Hz畫面更新率與Full HD+解析度設計。

連網功能部分，Snapdragon 4 Gen 1處理器支援Snapdrgaon X51 5G連網數據晶片，搭配Qualcomm FastConnect 6200連接平台，但未支援Wi-Fi 6E無線網路規格。

Qualcomm表示採用Snapdragon 4 Gen 1處理器的終端裝置，將由vivo旗下iQOO Z6 Lite率先採用，預計會在本季內問世。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台積電

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