Gogoro正式進軍以色列 年底前在特拉維夫地鐵沿線設置35座GoStation電池交換站

今年5月透露將與Metro Motor、Paz集團於特拉維夫打造電池交換生態系，藉此插旗以色列消息後，Gogoro稍早宣布正式將Gogoro最新的電池交換生態系統帶到特拉維夫的都會區，預計在今年底在特拉維夫地鐵沿線地區設置35座GoStation電池交換站，並且確定從即日開放銷售Gogoro S2 ABS與Gogoro 2 Plus車款。

除此之外，Gogoro更預告將在未來4年內於特拉維夫建置超過150座GoStation電池交換站。

Metro Motor是以色列最大的兩輪車輛經銷商，而Paz集團則在以色列天然氣和能源產業佔有領先地位，此次Gogoro與其合作，將進一步讓電池交換生態系在以色列擴展。

而未來藉由插旗以色列，Gogoro預期將能更進一步將電池交換生態系帶到更多歐洲市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦