Gogoro正式進軍以色列 年底前在特拉維夫地鐵沿線設置35座GoStation電池交換站
今年5月透露將與Metro Motor、Paz集團於特拉維夫打造電池交換生態系，藉此插旗以色列消息後，Gogoro稍早宣布正式將Gogoro最新的電池交換生態系統帶到特拉維夫的都會區，預計在今年底在特拉維夫地鐵沿線地區設置35座GoStation電池交換站，並且確定從即日開放銷售Gogoro S2 ABS與Gogoro 2 Plus車款。
除此之外，Gogoro更預告將在未來4年內於特拉維夫建置超過150座GoStation電池交換站。
Metro Motor是以色列最大的兩輪車輛經銷商，而Paz集團則在以色列天然氣和能源產業佔有領先地位，此次Gogoro與其合作，將進一步讓電池交換生態系在以色列擴展。
而未來藉由插旗以色列，Gogoro預期將能更進一步將電池交換生態系帶到更多歐洲市場。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
📌 蘋果新品將登場 預測一次看！
📢 iPhone 14價格外洩搞心理戰 一圖PK三星S22逼安卓粉換機？
📢 新愛瘋來囉！9/8蘋果發表會 5大類新品預測曝...這款台灣恐非首發
📢 修但幾勒！別掏錢買iPhone 14 他曝3關鍵「再等1年」換iPhone 15
📢 蘋果iPhone 14沒創新仍老神在在 主因安卓這舉動「跳過這一年還是輸」
📢 【周報】男遇禍癱瘓「Apple Watch救了我一命！」 一度喚Siri訣別女友
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言