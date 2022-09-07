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培育高教雲原生應用開發人才 VMware攜台科大資管系打造DevSecOps工作坊

聯合新聞網／ 楊又肇

VMware攜手國立台灣科技大學為資管系開設「系統開發與作業安全實務 Practices of DevSecOps」課程打造VMware Tanzu Kubernetes DevSecOps工作坊，藉由結合VMware vSphere with Tanzu Hands-on Labs上機實作資源，搭建學生接軌業界的橋樑，自學界向下深耕開發者社群，拓展台灣DevSecOps技術的人才基礎。

VMware攜手國立台灣科技大學，為資管系開設「系統開發與作業安全實務 Practices of DevSecOps」課程，打造VMware Tanzu Kubernetes DevSecOps工作坊，並且由VMware講師帶領學生認識前瞻數位應用的趨勢和應用工具，結合VMware vSphere with Tanzu Hands-on Labs上機實作資源，搭建學生接軌業界的橋樑，自學界向下深耕開發者社群，拓展台灣DevSecOps技術的人才基礎。

DevSecOps人才炙手可熱 VMware與台科大聯手彌合產學差距

在企業數位轉型的過程中，具備雲原生架構被視為一大關鍵，做為長期協助企業執行雲原生應用與多雲平台遷移的領導廠商，VMware看見現代雲原生應用開發與跨雲平台相關技術需求倍增，舉凡以敏捷開發打造自動化工具，以及DevSecOps流程再造等層面，均受到迫切且龐大的高階技術人才匱乏壓力。因此VMware盼從孕育新銳開發人才的高等教育界著手，與享譽企業CTO培育搖籃之名的台科大合作，傾注師資傳授業界實務經驗與K8s及容器Lab資源，讓學生親身體驗雲原生生態與平台工具，提升其對於企業級微服務開發環境與技術的掌握力。

面對雲原生人才市場的產學差距，身兼國立台灣科技大學資管系教授暨系主任與台科大資安中心主任的查士朝表示：「近期企業普遍面臨資訊系統骨幹轉型與應用程式架構轉型，資訊相關科系學生的教育課程也需同步升級，才能夠因應資訊技術的進步，並與職場人才需求接軌。此次非常榮幸能與雲原生架構的領導廠牌VMware合作，共同培養雲原生架構的人才。而台灣科技大學在資訊安全上已有多年的耕耘，未來更會在雲端應用安全的議題進行合作，以便在培養能夠建立雲端應用的人才外，更能夠確保雲端應用的資訊安全。」

挹注VMware Tanzu K8s及容器開發技術資源 搶先體驗企業開發環境

在VMware Tanzu Kubernetes DevSecOps工作坊中，VMware除以企業經驗分享DevSecOps技術架構、應用趨勢與效益外，還引入K8s與容器開發環境和技術資源，盼能為台科大學生培植業界實務經驗，作為其職涯銜接的敲門磚，具體包含：

• 了解VMware DevSecOps技術解決方案藍圖：介紹VMware DevSecOps完整解決方案，包含打造可抽換的軟體CI/CD安全供應鏈的Tanzu Application Platform、得以簡化容器開發流程與監控K8s多雲環境的Tanzu Kubernetes Operations，以及提供K8s、容器與資安技術的VMware Carbon Black等解決方案，讓學生全面認識K8s的供裝管理方式、執行自動化部署與雲端環境的維運。

• 上機體驗DevSecOps技術與企業開發流程：提供vSphere with Tanzu Lab資源，使學生能透過VMware Horizon的專屬虛擬桌面，連結後端資料庫的vSphere with Tanzu Kubernetes私有雲資源池，並將課程中開發的雲原生應用程式部署在K8s、容器平台的測試與生產環境，進而執行應用程式上線、改版或變更功能等動作，完整體驗DevSecOps的技術與開發流程。

VMware台灣總經理陳學智表示：「VMware持續致力與各界合作，培育業界所需的企業IT基礎架構及雲端運算人才，透過此次與台科大的建教合作，不僅能讓學生對於雲端運算產業的發展趨勢有更深入的了解，並從課程中的業師分享及VMware Tanzu Kubernetes DevSecOps工作坊實作中，累積Kubernetes技術及雲原生應用的熟悉度，縮短課堂所學與業界需求之間的距離，為業界培育企業軟體人才不遺餘力。」

參與VMware合作課程的學生對整體課程也給予肯定，認為此次與VMware業師的交流有助於了解企業軟體市場的產業現況，更能藉由上機實作Demo對VMware產品解決開發情境與雲原生平台特色有更清晰的了解。VMware也期待以此合作為基礎，將課程持續推廣至其他大專院校，推動開發人才的永續願景。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台科大 資管系

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