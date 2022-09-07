友達光電旗下達擎收購Rise Vision 擴展數位看板解決方案業務

友達光電 (AUO)旗下全資商用顯示技術子公司達擎 (AUP Display Plus)宣佈收購北美商用解決方案業者Rise Vision，藉此擴展本身數位看板解決方案業務。

目前數位看板應用需求已經涵蓋零售、廣告、服務業等使用場景，達擎預期在收購Rise Vision之後，將能進一步擴展旗下數位看板服務，同時結合友達光電旗下商用顯示器產品應用。

達擎總經理廖世宏表示，收購取得Rise Vision商業模式，將有助於達擎佈局軟硬體整合的垂直市場發展，同時也能藉由軟體即服務形式 (SaaS,Softawre as a Service)強化更多元的數位看板應用發展佈局。

而Rise Vision執行長Brian Loosbrock則表示，透過Rise Vision旗下軟體服務，將能透過超過500種專業設計模版、高度相容各類數位看板規格，將能讓客戶可在短時間內快速投放數位展示內容。

在收購Rise Vision之後，達擎預期將能進一步強化教育市場應用發展，以及基於訂閱形式服務提供更好的軟體整合，藉此建構更好的數位看板應用體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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