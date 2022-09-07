美國聯邦交易委員會將調查亞馬遜接連收購iRobot、One Medical是否影響市場競爭
針對亞馬遜日前宣佈收購掃地機器人業者iRobot，以及醫療服務業者One Medical，美國聯邦交易委員會表示將對此收購交易展開調查，釐清是否影響市場競爭。
亞馬遜今年分別在7月以39億美元買下One Medical，8月時更以17億美元收購iRobot，而在接到亞馬遜通報進行這兩筆收購後，美國聯邦交易委員會決定展開調查，釐清這兩筆交易是否足以讓亞馬遜構成市場壟斷。
而調查項目，將包含亞馬遜收購iRobot之後，是否將提高亞馬遜在物聯網裝置及零售市場市佔，並且直接對其市場競爭對手產生影響。至於在收購One Medical方面，則將釐清此筆交易是否讓亞馬遜增加更大利益，例如是否透過One Medical服務獲取更多用戶資訊，或是讓亞馬遜在數位醫療領域發展獲得絕對優勢。
同時，美國聯邦交易委員會也將釐清亞馬遜接連兩筆收購交易，是否包含基於消滅競爭對手的動機。
目前亞馬遜，以及iRobot、One Medical均未對此做任何回應。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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