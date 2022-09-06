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光華商場沒落「3F以上都沒人逛」 網友揭人潮被吸走3原因

聯合新聞網／ 綜合報導
台北市消費電子產品零售店集中的光華商場人潮似乎不如以往，網友討論出3個背後原因。 中央社
台北市消費電子產品零售店集中的光華商場人潮似乎不如以往，網友討論出3個背後原因。 中央社

講到購買3C相關商品，許多北部民眾第一時間想到的就是光華商場，但近日就有網友發文表示，自己近期逛光華市場一圈後，發現人潮似乎大幅減少，並好奇「為何光華市場會沒落」，引起網友討論。

有網友在PTT八卦板以「光華商場為什麼沒落了？」為題發文，表示自己近日正好去逛光華商場，並從1F逛到5樓晃了一圈，發現除了1F和2F稍微有人以外「3F以上都沒人逛」，且沒有營業的店家比我2年前逛的時候更多了，只剩下原價屋還有人氣，原PO因此好奇：「為什麼光華商場會沒落」。

此篇貼文引起許多網友回覆，有一派網友認為，鄰近的三創吸走了許多人潮，表示「去隔壁三創啊」、「三創也分走一些人流」、「三創比較熱鬧」、「三創比較讚」、「都去隔壁三創逛街了，誰還要去光華那個每次去店員就一直拉客的地方」

也有人認為有世代差異，表示「現在大學生都蘋果全家桶然後玩騰訊手遊了，誰還會組電腦玩遊戲」、「學生客消失了，（以前）最愛烙一圈浪時間省50~100塊」。

除此之外，網友也認為，網路購物的興起可能也造成光華沒落，表示「網路上訂一訂就好了，你去現場轉一圈問一個下午只便宜一百」、「以前光華的優勢是便宜貨足比價方便，現在網購全部屌打」。

光華商場 網購 3C

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