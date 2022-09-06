美軍實測表示滿意！Microsoft微軟首批軍用IVAS頭盔交貨

Microsoft 微軟與美國陸軍在 2021 年初簽訂合約，微軟將以「HoloLens」頭戴裝置為基礎，開發「整合式視覺擴增系統（IVAS）」 頭盔，讓美國陸軍能透過 IVAS 頭盔提升戰鬥力。時隔一年，外媒報導美國陸軍實測認為這款眼鏡成效不錯，微軟已經將第一批頭盔交付軍方。

IVAS 頭盔的開發可說是一波三折，在 2018 年 11 月 Microsoft 微軟公司就已經與美軍簽下價值 4.8 億美元合約，計畫提供 10 萬台 HoloLens 2 混合實境裝置，作為戰鬥與培訓之用。

圖片及資料來源：bloomberg、mashable

然而這項計畫當時被微軟員工抗議，集體發表公開信要求公司取消這份合約，並拒絕提供裝置給美軍使用。微軟員工聲明自己的工作成果並不是拿來開發武器，反對開發的技術用來增強國家政府的殺傷力。

抗議事件後，計畫被擱置，HoloLens 研發部門也因為部門主管 Alex Kipman 被指控有對女員工有騷擾行為而經歷一段動盪與重組。

儘管 Microsoft 微軟遇到不少內部壓力，但最終執行長 Satya Nadella 在 2019 年認為這是有原則的決定，目的是為了保護我們享有的自由，而繼續這項交易。

據彭博社報導，美國採購助理部長 Douglas Bush 已經點頭批准陸軍能點交部分 IVAS 頭盔。只要通過更嚴謹的測試後，美國陸軍預計未來十年將需要微軟協助提供共 121,000 個 IVAS 頭盔、備用零件和支援服務等，合約上 219 億美元。

近期美國陸軍發言人 Jamal Beck 的聲明透露，截至目前為止的測試結果，美國陸軍相信此一計畫仍會成功，因此正調整部署計畫，希望有更多的時間修正 IVAS 缺失，再將頭盔發放至訓練單位。

圖片及資料來源：bloomberg、mashable

微軟 IVAS 頭盔重約 1.1 公斤，結合夜視、熱顯像、攝影機功能，將為美國地面部隊提供類似於戰機飛行員的 HUD 抬頭顯示器，同時指揮官也能將訊息投射到士兵戴的頭盔上，甚至共享眼前所見的視野，強化環境感知能力。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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