USB Promoter Group曝USB 4.0第二版 最高資料傳輸速率增至80Gbps

智慧型手機都有螢幕旋轉功能，方便直立或橫式觀看，但一名碩士生就分享他的iPhone手機螢幕明明是直立狀態，但最下排的APP卻是「不想起床」， 讓他看了實在哭笑不得，直呼真的是課業壓力太大了。 一

2022-09-05 17:18