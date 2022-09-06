USB Promoter Group曝USB 4.0第二版 最高資料傳輸速率增至80Gbps
隸屬USB-IF聯盟的USB Promoter Group稍早公佈USB 4.0第二版本 (Version 2.0)，主要將最高資料傳輸速率從先前的40Gbp增加至80Gbps，同時仍以USB-C作為主要連接規格，並且向下相容USB 4.0、USB 3.2等版本連接規格。
USB Promoter Group預計在今年11月舉辦的USB DevDays活動期間公佈更多細節，此次公佈設計主要包含將資料傳輸速率增加至80Gbps，藉此對應更高資料傳輸量，同時也有利於外接顯示卡盒運算效能傳遞，或是對應傳輸更高畫質影像內容。
此外，USB 4.0第二版本也加入支援新版DisplayPort、PCIe連接規範，藉此對應更多元連接使用模式。
至於USB 4.0第二版本對應連接規格，依然是以USB-C為主，同時也能對應Thunderbolt 3、USB 4.0第一版本，以及USB 3.2與USB 2.0。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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