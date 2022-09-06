蘋果想推3款虛擬頭戴裝置 這一款就叫「Apple Reality Pro」

彭博新聞記者Mark Gurman在新一期的《Power On》專欄中表示，蘋果內部投入開發的虛擬視覺頭戴裝置至少有三款，其中一款將以「Apple Reality Pro」名稱推出。

而三款開發中的虛擬視覺頭戴裝置，分別以代號「N301」、「N602」與「N421」為作為內部開發使用名稱，其中「N301」就是即將以「Apple Reality Pro」名稱推出的虛擬視覺頭戴裝置，預期將鎖定對應Quest Pro定位的高階產品。

至於「N602」則將作為「N301」後繼版本，而「N421」則可能是針對擴增實境應用為主的頭戴裝置，但兩款裝置預期都要再等一段時間才有可能問世，而「N301」則可能最快在2023年推出，主要先對應進階商用市場需求打造，同時價格相對也會較高，約在3000美元左右。

在此之前，蘋果已經透過外部委任公司申請包含「Reality Pro」、「Reality One」，以及「Reality Processor」等商標名稱，加上過去也曾傳出著手打造名為「RealityOS」的作業系統，因此似乎顯示蘋果接下來準備推出的虛擬視覺頭戴裝置將採用「Reality」相關名稱。

不過，目前蘋果方面並未透露是否投入打造虛擬視覺頭戴裝置，目前市場猜測蘋果最快會選在明年初期對外公佈此款產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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