台灣微軟總經理卞志祥：硬軟體、供應鏈都齊全 企業數位轉型100%勢在必行

前大型企業商務事務群總經理卞志祥(Sean Pien)從今年7月1日起接任台灣微軟總經理之後，今日 (9/5)與台灣媒體進一步分享接下來帶領台灣微軟發展方向。

卞志祥表示，過去個人曾經經歷許多「A-Ha」的轉折點，因此認為「轉型」對於長遠發展十分重要，而這也是目前微軟持續與企業溝通的發展重點，同時也認為目前已經不是僅談論為什麼要轉型、如何轉型，而是將轉型看作勢在必行，並且將數位化轉型視為發展主軸。

事實上，微軟過去以來已經談論相當久的數位轉型，從早期資料數位化，到後來的上雲發展，同時在近年因為疫情等因素影響，使得微軟更進一步強調數位轉型的重要性，更呼籲企業重視此趨勢發展。

從目前的Microsoft Teams銜接混合辦公需求，到Azure的上雲發展，乃至於結合Microsoft 365、Microsft Viva等服務應用，微軟一直強調企業不僅要做到數位化轉型，同時也應該更積極佈局上雲發展模式，以利銜接未來變動腳步更快、規模更大的發展趨勢。

卞志祥認為，台灣一直站在同時擁有硬體、軟體等技術，以及供應鏈銜接整合的優勢位置，因此抓住數位化轉型、上雲發展，對於企業已經不是需不需要，而是勢在必行的方向。

在接下來的發展中，微軟將會持續扮演賦能角色 (enabler)，透過旗下雲端技術、數據整合能力，以及人工智慧等技術，協助更多企業進行轉型，並且朝向永續經營發展，更強調未來5年內將與台灣金融、醫療、製造、公共事業與零售等業界有更深入合作。

雖然近年因為疫情、烏俄戰爭等影響，加上市場供應鍊改變等衝擊，不少企業因為趕上數位轉型發展腳步，使得發展蒸蒸日上，但也有許多企業未能及時轉型，造成事業發展出現下滑，進而形成「K」型發展趨勢，因此微軟希望藉由旗下技術資源協助企業趕上數位轉型腳步。

在未來發展方向中，卞志祥強調將會朝向垂直整合，並且藉由水平發展擴大業務規模，讓台灣在地企業可以藉由數位轉型與上雲形式成長，同時也強調接下來在年底前於台灣啟用的全球第66座Azure雲端資料中心，將銜接金融、醫療、高科技製造三大產業，以及政府單位應用需求，同時也說明與7年前就已經在台灣設置資料中心的Google採取不同發展模式，希望帶動在地企業上雲發展趨勢。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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