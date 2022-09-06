iPhone 14有望支援衛星連網 蘋果直搗衛星通訊市場原因曝

在接下來的「Far Out」秋季發表會上，蘋果預期將宣佈於iPhone 14系列機種加入衛星連網通訊功能，讓使用者能在一般基地台無法順利提供訊號地點，繼續透過衛星網路連接上網、通訊，而包含Qualcomm、聯發科等晶片業者也宣佈使旗下處理器產品能對應衛星連網通訊需求，加上包含SpaceX旗下Starlink、亞馬遜旗下Kuiper等均積極部署低軌道衛星網路，為的是什麼？

衛星網路通訊並非新玩意

其實透過衛星通訊連接上網，並非什麼創新服務，市場很早就已經有透過衛星通訊進行通話、上網的服務出現，只是多半應用在緊急呼救、特定地點上網需求，例如登山救援，或是極地探索等情況，通常會攜帶一組衛星電話，以利在緊急情況下呼救，而在飛機、郵輪上提供的上網服務，其實就是透過衛星傳輸，只是價格相對昂貴，同時傳輸速度也慢，多半用於長途航班上讓商務旅客臨時聯繫需求。

相比傳統基地台運作模式，由於透過低軌道衛星直接向地球表面發送網路訊號，將能解決傳統基地台因地理因素影響建置部署範圍，導致部分地區無法順利連接上網的問題。

不過，由於過去發射衛星所需成本也相當驚人，加上衛星數量少，因此平均每人可分配頻寬相對也會更少，導致目前常見衛星連網服務不僅價格昂貴，整體傳輸速度更是偏慢自然也無法吸引眾人使用。而由於私人火箭技術持續發展，同時將衛星送上低軌道的成本也比過往「降低」，使得Starlink、Kuiper等業者開始構思新一代衛星連網服務，希望能讓此類連網服務成為下一個普及使用模式，進而推動更龐大的網路發展機會。

類似構想，其實過去還包含大型無人飛機、高空無人氣球，同樣以長時間高空滯留，並且向下發送連網訊號的運作模式，但透過高度拉至低軌道的衛星發送連網訊號，僅需一顆在低軌道與地球一同自轉的訊衛星，即可向地面發送可覆蓋地表約42.4%面積的訊號範圍，大約透過三顆衛星即可對應全球覆蓋面積，若要增加上網頻寬吞吐量，僅需增加衛星數量，或是提升單一衛星資料傳輸頻寬規格，因此整體效益會比大型無人飛機、高空無人氣球還高。

但即便目前發送成本已經比過往還低，但依然是不小金額，加上部分業者必須與其他火箭發射業者合作才能將衛星送上低軌道位置，因此還是有一定難度，導致目前僅少數幾家業者參與發展競爭。

蘋果為什麼要投入衛星通訊應用？

就蘋果立場來看，衛星通訊顯然是未來主要發展項目之一，尤其在5G網路技術日後發展，甚至在未來6G網路規範擬定項目中，其實都已經將衛星網路納入應用範圍，意味未來衛星網路通訊將不再侷限於緊急需求，或是特定應用場景，將會成為未來主要網路通訊方式之一，並且讓更多人可以隨時維持連線上網。

因此對蘋果而言，投入衛星通訊連網應用，不僅能銜接接下來的5G網路，乃至於6G網路發展，同時也有利於推動蘋果自身網路服務，甚至可以整合蘋果過去以來一直推動的緊急呼動應用功能，進而強化iPhone使用黏著。

以蘋果目前發展規劃，透過硬體產生獲利已經不是首要目標，而是如何透過硬體裝置帶動更龐大的軟體服務獲利，因此強化iPhone等硬體連網功能，將能更有效帶動蘋果軟體與服務獲利，另外也能持續帶動App Store市場生態規模成長。

市場還有誰加入競爭？

先前Qualcomm已經與Ericsson、法國航太公司Thales合作，藉由衛星以非地面網路形式，提供更完整的全球性5G網路服務，進而讓更多難以建置網路服務地區也能有便利的連網資源。而在不久前於IFA 2022主題演講中，Qualcomm執行長Cristiano Amon更透露將在Snapdragon處理器增加衛星通訊連接功能，預期今年11月舉辦的Snapdragon Tech Summit技術大會，將會有更進一步消息公佈。

而聯發科日前也宣佈完成全球首次5G NTN衛星手機實驗室連線測試，標榜將讓智慧型手機可直接透過衛星訊號上網，讓未來的5G智慧型手機也能當作衛星手機使用，並且透過衛星訊號實現網路不中斷的連接使用體驗。

至於華為方面也透露即將揭曉的Mate 50系列，同樣也會加入衛星連網功能，但目前暫時還無法確定是透過何種方式。

目前面臨挑戰是什麼？

從目前Starlink已經推行的衛星連網服務來看，實際連接上傳與下載速度，幾乎已經可以有4G LTE以上的網路傳輸效率表現，但問題依然在於每月服務使用費用依然偏高，同時在衛星數量規模仍有限，以及初期上網頻寬依然容易受到同時使用人數過多時，就會出現難以連接的情況，因此短期還是以商業應用為主，多數消費者應該還是會習慣透過傳統基地台上網。

蘋果在新款iPhone 14系列加入衛星連網功能，其實並非用於取代現有行動網路上網使用模式，而是透過衛星通訊方式銜接行動網路無法覆蓋範圍，定位上比較像是作為輔助使用，讓使用者在無法連接上網地區，依然可以透過衛星訊號上網。

不過，考量目前使用模式，此項服務是否能普及，除了端看蘋果如何與衛星網路服務業者溝通，同時也要看電信業者與衛星網路服務業者之間如何談定彼此之間費用拆分方式，讓使用者能透過現有行動網路資費銜接使用衛星網路連接服務，例如近期T-Mobile便與Starlink合作，讓T-Mobile服務資費方案用戶可以直接使用Starlink服務上網。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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