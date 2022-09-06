恩智浦推出新款安全元件 讓未來智慧車鑰匙可分別用於不同車輛、當作行動錢包使用
恩智浦宣佈推出新款NCJ37x安全元件，除了說明將符合車用標準、具備進階加密加速器，並且內建抗電擊效果，更符合智慧鑰匙卡、Qi 1.3驗證或車輛對雲端通訊設計規範，同時可記錄多台車輛資訊、支援記錄金融卡資訊等功能。
NCJ37x安全元件符合汽車連接聯盟 (Car Connectivity Consortium；CCC)提出協議，並且能透過其被動式NFC ISO 14443-4介面 (passive NFC ISO 14443-4 interface)，對應高度安全的設計需求，同時也支援超寬頻 (UWB)、藍牙低功耗 (Bluetooth Low Energy；BLE)與NFC技術，藉此作為全新智慧鑰匙卡設計基礎。
其中，使用者可在以NCJ37x安全元件設計的智慧鑰匙卡儲存多台車輛資訊，藉此透過單一智慧鑰匙卡分別使用不同車輛，同時也能整合金融卡資訊，讓智慧鑰匙卡可以配合NFC感應完成小額支付需求，甚至也能透過NFC感應方式識別持有者身分，讓智慧鑰匙卡可以對應更多應用功能。
而NCJ37x安全元件本身則具備高度安全防護，藉此確保智慧鑰匙卡使用安全。此外，若智慧鑰匙卡電力不足，NCJ37x安全元件依然可透過少許電力維持正常運作，或是配合主動供電的NFC介面進行通訊溝通。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
📢 iPhone 14價格外洩搞心理戰 一圖PK三星S22逼安卓粉換機？
📢 新愛瘋來囉！9/8蘋果發表會 5大類新品預測曝...這款台灣恐非首發
📢 修但幾勒！別掏錢買iPhone 14 他曝3關鍵「再等1年」換iPhone 15
📢 蘋果iPhone 14沒創新仍老神在在 主因安卓這舉動「跳過這一年還是輸」
📢 【周報】男遇禍癱瘓「Apple Watch救了我一命！」 一度喚Siri訣別女友
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言