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恩智浦推出新款安全元件 讓未來智慧車鑰匙可分別用於不同車輛、當作行動錢包使用

聯合新聞網／ 楊又肇

恩智浦宣佈推出新款NCJ37x安全元件，除了說明將符合車用標準、具備進階加密加速器，並且內建抗電擊效果，更符合智慧鑰匙卡、Qi 1.3驗證或車輛對雲端通訊設計規範，同時可記錄多台車輛資訊、支援記錄金融卡資訊等功能。

NCJ37x安全元件符合汽車連接聯盟 (Car Connectivity Consortium；CCC)提出協議，並且能透過其被動式NFC ISO 14443-4介面 (passive NFC ISO 14443-4 interface)，對應高度安全的設計需求，同時也支援超寬頻 (UWB)、藍牙低功耗 (Bluetooth Low Energy；BLE)與NFC技術，藉此作為全新智慧鑰匙卡設計基礎。

其中，使用者可在以NCJ37x安全元件設計的智慧鑰匙卡儲存多台車輛資訊，藉此透過單一智慧鑰匙卡分別使用不同車輛，同時也能整合金融卡資訊，讓智慧鑰匙卡可以配合NFC感應完成小額支付需求，甚至也能透過NFC感應方式識別持有者身分，讓智慧鑰匙卡可以對應更多應用功能。

而NCJ37x安全元件本身則具備高度安全防護，藉此確保智慧鑰匙卡使用安全。此外，若智慧鑰匙卡電力不足，NCJ37x安全元件依然可透過少許電力維持正常運作，或是配合主動供電的NFC介面進行通訊溝通。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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