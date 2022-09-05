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亞馬遜向更多中小型賣家提供倉儲與物流資源 協助將貨品更快送到消費者手上

聯合新聞網／ 楊又肇

今年4月下旬提出「Buy With Prime」服務，透過亞馬遜倉儲與物流系統協助第三方賣家更快將商品賣出之後，亞馬遜稍早更進一步向第三方賣家提供名為「倉儲與配送」 (Amazon Warehousing & Distribution)服務，讓更多第三方賣家可以透過亞馬遜旗下倉儲與物流資源快速將貨品送達消費者手中。

此項服務主要鎖定沒有自身倉儲資源的中小型賣家需求市場，初期僅提供第三方賣家將貨品存放在亞馬遜倉儲，並且在訂單成立後直接透過亞馬遜物流系統送達消費者指定地點，而未來還可以將貨品直接送達批發倉儲、實體門市，藉此解決更多第三方賣家倉儲與物流問題，進而改善多數賣家營運成本問題。

亞馬遜分銷及交付解決方案副總裁Gopal Pillai說明，此項服務將協助第三方賣家解決倉儲託管問題，並且藉由亞馬遜龐大物流系統協助貨品遞送需求，同時簡化貨品銷售遞送流程，進而從中精簡更多不必要成本支出與時間成本。

從過去透過亞馬遜平台商品銷售模式來看，第三方賣家必須從自身倉儲出貨至亞馬遜物流系統，並且透過亞馬遜物流遞送貨品，中間可能必須經過多道流程，不僅花費時間與人力成本，更可能造成貨品在遞送發生損壞，或是因人為等因素遺失。

因此，亞馬遜提出透過提供旗下倉儲系統託管資源，讓更多第三方賣家可將貨品預先放在亞馬遜倉儲，當消費者訂單成立後，即可立即從亞馬遜倉儲出貨，並且直接透過亞馬遜物流系統進行遞送。

目前亞馬遜並未透露第三方賣家使用此項服務費用，但預期會依照貨品規模不同而異，同時就部分賣家透露細節，此項服務將提供自動補貨及大件貨品處理服務，同時也能提供全球貨品物流服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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