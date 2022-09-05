迎接PowerVR架構30週年 Imagination Technologies再次強調重返桌機顯示卡市場競爭決心

在迎接PowerVR架構推出30週年之際，Imagination Technologies再次強調重返桌機顯示卡市場競爭決心。

在此之前，Imagination Technologies便與中國芯動科技 (Innosilicon)合作，透過其GPU技術資產授權打造「風華1號」 (Fantasy 1)桌機顯示卡，其中在A型卡採用16GB GDDR6x顯示記憶體，可在FP32浮點運算對應5 TFLOPS執行效能，而在B型卡則採用雙GPU配置，並且對應兩倍執行效能

不過，「風華1號」被質疑效能其實僅接近NVIDIA在2014年9月中推出的GeForce GTX 980，但芯動科技後續說明「風華1號」僅為初期推出產品，後續還計畫推出以5nm製程技術打造、支援即時光影追跡效果的高階顯示卡，但目前尚未有更進一步消息。

而就Imagination Technologies透露消息，今年將持續增加30%預算投入研發，並且在英國曼徹斯特、劍橋成立新辦公室，以及在布里斯托爾、印度、波蘭與羅馬尼亞等第擴大招募技術人才。

Imagination Technologies成立於1985年，由Tony Maclaren，公司名稱最初是以為稱，直到1999年更名為Imagination Technologies。

PowerVR GPU技術是在1992年提出，並且授權NEC後來拆分合併的瑞薩電子使用，同時也曾將PowerVR GPU技術用於SEGA在1998年推出的DreamCast遊戲主機，更與Intel、聯發科等晶片業者合作，甚至後來也將技術應用在蘋果iPhone產品。

但在蘋果於2017年宣佈不再與Imagination Technologies合作，轉向發展自有GPU設計之後，造成Imagination Technologies股價大幅下滑60%，甚至一度傳出對外兜售消息。不過，後續由中資凱橋 (Canyon Bridge)出資收購，並且將旗下嵌入式處理器MIPS則預計以6500萬美元價格轉售給Tallwood MIPS，Imagination Technologies才得以繼續營運，並且在後續恢復與蘋果簽訂合作授權協議，再次展開GPU技術合作關係。

目前除了宣佈將再次佈局桌機顯示卡市場，Imagination Technologies日前也宣佈將以RISC-V指令集架構恢復打造CPU產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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