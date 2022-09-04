一周數位爆報／蘋果「領先1年」配價格吸安卓粉換iPhone 14？機長狂收AirDrop裸照氣炸、華為自嗨新技術「向上捅破天」？

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

期待度：★★★★★ 小編評語：還是要等最終價格出來才看看有無優勢！

iPhone 14系列價格曝光，平價版6.1吋iPhone 14的128GB價格為799美元（約台幣2萬4366元）。（翻攝自theapplehub推特）

浪費度：★★★★★ 小編評語：要有需要再買會比較好啊！不要看別人買就跟著買～。

一名網友買了iPad後相當後悔，因為大家做的用途她都用不到。（示意圖／ingimage）

驚訝度：★★★☆☆ 小編評語：不管是怎麼都趕快出iPhone 14系列就對了…果粉錢都準備好嚕。

iPhone 14 Pro系列傳出螢幕最終型態並非「橫向驚嘆號」的挖孔螢幕設計。（翻攝自9to5mac）

傻眼度：★★★★☆ 小編評語：到底這些人有多愛用Airdrop傳照片啦！

機長起飛前突然廣播，要大家別再用AirDrop傳裸照。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

猶豫度：★★★★☆ 小編評語：如果真的不急著買的人，或是根本對蘋果手機沒興趣的人，可以等到iPhone 50喔（被打）。

外媒認為iPhone 14系列只在鏡頭還有螢幕部分做更新，建議可等到明年再換iPhone 15系列。（翻攝自PHONEARENA）

緊急度：★★★★★ 小編評語：老實說自己也還沒永到求救電話的功能，是不是要好好設定一下了…。

美國一名男子騎登山車遇禍，造成四肢癱瘓，所幸靠了Apple Watch救回一命。（示意圖／翻攝自蘋果官網）

好奇度：★★★★★ 小編評語：到底華為新手機Mate 50有多會「捅破天」呢，也讓外界超好奇。

華為Mate 50系列手機傳出具有衛星通訊功能。（網路照片）

引戰度：★★★★★ 小編評語：哇安卓粉真的這麼認為嗎？果粉也覺得蘋果手機沒有創新嗎？

蘋果iPhone 14系列將在台灣時間9月8日凌晨發表，外界也好奇iPhone 14 Pro是否真的揮別瀏海螢幕。（翻攝自PHONEARENA）

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