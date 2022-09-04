一周數位爆報／蘋果「領先1年」配價格吸安卓粉換iPhone 14？機長狂收AirDrop裸照氣炸、華為自嗨新技術「向上捅破天」？

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。
蘋果（Apple）秋季發表會將於台灣時間9月8日凌晨1點登場，iPhone 14系列是外界最受矚目的新品，其相關定價也遭曝光，iPhone 14定價約落在台幣2萬4366元起，算是真的平價。《聯合新聞網》也依網路曝光的價格，比較今年最夯的安卓旗艦手機－三星S22系列，看看誰最划算。 （繼續閱讀…）
期待度：★★★★★
小編評語：還是要等最終價格出來才看看有無優勢！
「買前生產力，買後愛奇藝」是一些網友買完蘋果iPad或其他平板電腦的心得，不過套用到她身上可就不適用了。一名網友表示，她做了很多功課，也看了YouTuber的推薦，沒想到買完iPad後超級後悔，直呼「真的算是我一大浪費錢的經驗之一。」 （繼續閱讀…）
浪費度：★★★★★
小編評語：要有需要再買會比較好啊！不要看別人買就跟著買～。
距離台灣時間9月8日凌晨的蘋果（Apple）秋季發表會剩下一周，每天都有更多iPhone 14系列新品被爆料。日前有外媒曝光iPhone 14 Pro的「最終型態」，果粉大讚這樣才好看。 （繼續閱讀…）
驚訝度：★★★☆☆
小編評語：不管是怎麼都趕快出iPhone 14系列就對了…果粉錢都準備好嚕。
國外一名乘客日前搭乘班機時，突然聽見機長「威脅要將飛機掉頭」，他趕緊錄下影片，分享到網路上。 （繼續閱讀…）
傻眼度：★★★★☆
小編評語：到底這些人有多愛用Airdrop傳照片啦！
蘋果（Apple）將於台灣時間9月8日凌晨1點舉辦秋季發表會，預期將推出iPhone 14系列、Apple Watch 8、AirPods Pro 2等新產品，正當果粉興奮即將掏錢購買時，有外媒潑冷水提出可以不用急著買iPhone 14，等到明年再買iPhone 15的原因。 （繼續閱讀…）
猶豫度：★★★★☆
小編評語：如果真的不急著買的人，或是根本對蘋果手機沒興趣的人，可以等到iPhone 50喔（被打）。
「沒想過會用（蘋果）Apple Watch打求救電話！」美國一名23歲男子日前騎登山車意外發生事故，當時疑似癱瘓無法行走，是靠著Apple Watch救回一命。 （繼續閱讀…）
緊急度：★★★★★
小編評語：老實說自己也還沒永到求救電話的功能，是不是要好好設定一下了…。
美國封殺華為5G晶片後，華為新手機都只有4G版本，不過華為終端事業部CEO余承東2日透露，華為將在Mate50系列首發一項 「向上捅破天」的新技術。外界猜測，余承東暗示的新技術，可能是衛星通訊技術。 （繼續閱讀…）
好奇度：★★★★★
小編評語：到底華為新手機Mate 50有多會「捅破天」呢，也讓外界超好奇。
蘋果（Apple）將於台灣時間9月8日凌晨1點舉行秋季發表會，備受矚目的iPhone 14與iPhone 14 Pro兩款手機首度用不同處理器區隔營造差異化，但也被質疑與前代沒有太大變化，每年都被質疑「沒有創新」，但蘋果依舊老神在在不怕陷入銷售危機，引來外媒分析3主因，其中1項可能跟安卓手機有關。 （繼續閱讀…）
引戰度：★★★★★
小編評語：哇安卓粉真的這麼認為嗎？果粉也覺得蘋果手機沒有創新嗎？
沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。
「黑武士」正在與希特勒握手合照——大家可能會在某本幻想小說看到這樣的情景，但若你沒法想像這是一個什麼樣的畫面，今天一個免費軟體可以幫到你。名為「Stable Diffusion」開源軟體近日在網上相當火熱，不僅因為這是一個可以輕鬆簡單的AI自動生成圖片的軟體...
在IFA 2022主題演講中，Qualcomm執行長Cristiano Amon說明，將在Snapdragon處理器增加衛星通訊連接功能，但並未透露具體對應產品名稱，以及預計推行時間。
去年在WWDC 2021期間針對開發者提供的Xcode Cloud訂閱服務，蘋果稍早宣佈正式訂閱價格，將透過四種方案提供使用。
先前推出Styler蒸氣電子衣櫥之後，LG在此次IFA 2022期間宣佈推出名為Styler ShoeCare的智慧鞋櫃，不僅可讓使用者收納珍藏的限量運動鞋、名牌鞋款，同時也具備防潮、蒸氣清理功能，本身更對應ThinQ連網控制功能。
Ubisoft日前證實將於台灣時間9月11日凌晨3點舉辦Ubisoft Forward活動，預計揭曉《刺客教條》新作消息，而稍早則是宣佈新作將以《刺客教條：幻象》 (Assassin's Creed Mirage)為稱。
共 0 則留言
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言