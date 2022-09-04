蘋果公佈雲開發平台Xcode Cloud服務方案 每月25小時免費使用
去年在WWDC 2021期間針對開發者提供的Xcode Cloud訂閱服務，蘋果稍早宣佈正式訂閱價格，將透過四種方案提供使用。
其中，蘋果將在目前以每月免費提供25小時Xcode Cloud服務使用時間，但之後會以每月15美元價格訂閱使用，至於每月100小時的使用價格為50美元，每月250小時的使用價格則是100美元，另外也提供每月可使用1000小時的高時數方案，每月以400美元計價。
為了吸引更多人使用，蘋果從目前開始到2023年底將維持每月免費提供25小時的使用方案，直到2024年開始才會開始施行每月15美元計價。
比起過去藉由Xcode打造App的模式，開發者能直接透過Xcode Cloud服務以線上協作方式完成編碼作業，更可透過雲端模擬方式檢視App在不同蘋果裝置上執行結果，同時也會彙整錯誤等內容，方便線上與其他團隊成員討論，並且進行即時修正，讓開發者省去在不同平台切換，以及面臨彙整資料的麻煩。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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