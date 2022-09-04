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高通透露Snapdragon處理器將加入衛星通訊 與Bose、Meta繼續多年合作

聯合新聞網／ 楊又肇

在IFA 2022主題演講中，Qualcomm執行長Cristiano Amon說明，將在Snapdragon處理器增加衛星通訊連接功能，但並未透露具體對應產品名稱，以及預計推行時間。

在此之前，Qualcomm已經與Ericsson、法國航太公司Thales合作，藉由衛星以非地面網路形式，提供更完整的全球性5G網路服務，進而讓更多難以建置網路服務地區也能有便利的連網資源。

而若沒意外的話，預計今年11月即將展開的Snapdragon Tech Summit技術大會中，Qualcomm將會進一步分享支援衛星連網功能相關細節。

除了Qualcomm透露將串接衛星連網服務使用體驗，蘋果接下來可能準備在iPhone 14系列加入支援衛星連網服務，而聯發科日前也確定旗下處理器將推動衛星連網應用發展，華為更暗示接下來準備推出的Mate 50系列也將支援衛星連網功能，顯示未來更多業者都將加入衛星連網應用市場競爭。

此外，在此次主題演講中，Cristiano Amon也透露將與Bose、Meta繼續維持長期合作關係，其中與Bose合作導入Qualcomm無線語音與音樂平台技術，並且應用在Bose旗下入耳式耳機、全罩式耳機、音響設備與Soundbar，同時也將協助Bose打造全新無線音訊裝置。

至於與Meta合作部分，則將延續多年合作關係，並且繼續向Meta Quest虛擬實境裝置提供客製化Snapdragon XR平台，同時將繼續協助Meta推動元宇宙應用發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

法國 衛星通訊

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