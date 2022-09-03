確保清潔、不受潮 LG針對鞋款收藏者推出Styler ShoeCare、ShoeCase智慧鞋櫃
先前推出Styler蒸氣電子衣櫥之後，LG在此次IFA 2022期間宣佈推出名為Styler ShoeCare的智慧鞋櫃，不僅可讓使用者收納珍藏的限量運動鞋、名牌鞋款，同時也具備防潮、蒸氣清理功能，本身更對應ThinQ連網控制功能。
LG表示，由於千禧世代與Z世代熱衷於鞋款搜藏，其中包含限量款運動鞋、設計師聯名款，或是名牌鞋款，但如何避免這些鞋款受潮，或是讓鞋款在穿著使用後維持清潔，就變成為相當大的挑戰。
此次推出的Styler ShoeCare智慧鞋櫃，便內建名為TrueSteam蒸氣清潔功能，透過多組可移動噴嘴，藉由Moving Nozzle技術釋出更細膩蒸氣，藉此清潔鞋款表面，後續更可透過Zeo-Dry功能讓鞋款維持乾燥，避免鞋款潮溼發霉或受損。
Styler ShoeCare智慧鞋櫃同樣也能透過ThinQ app進行連網控制，並且可進一步調整10種鞋款清理方式，或是確認鞋款是否完成清潔、乾燥。至於清理鞋款流程約費時37分鐘，同時LG強調運作時的生噪約在35 dB左右，大概就是一般日常可聽見的生活噪音程度。
另外，LG也推出名為Styler ShoeCase鞋櫃，標榜以減少佔據空間形式打造，並且能有效隔絕潮溼與紫外線，本身則採透明面板設計，可讓使用者輕易展示鞋款，或是更方便辨識鞋款，甚至可依照需求將鞋櫃轉向、堆疊擺放，本身同樣可以透過ThinQ app進行遠端監控。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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