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Xbox Game Pass朋友與家庭訂閱方案價格確定！最多可5人共用

聯合新聞網／ 楊又肇

日前已有不少消息透露的Xbox Game Pass朋友與家庭訂閱方案微軟稍早正式對外公佈具體訂閱方式，其中將允許與最多4個朋友或家人成員共用單一帳號，而訂閱方案也確定如先前在愛爾蘭地區採21.99歐元 (約21.90美元)計費，而在哥倫比亞地區也以每月49900披索 (約11.20美元)提供訂閱。

不過，目前微軟尚未公佈Xbox Game Pass朋友與家庭訂閱方案在歐洲其他地區，以及英國或美國等地區的計價方式，但有可能在美國地區以每月25美元左右價格提供訂閱。

而基本上定價方案與先前測試階段的細節沒有太大差異，例如既有Xbox Game Pass Ultimate訂閱方案轉換，可使用時長將以單月轉為18天的比例計算，而針對Xbox遊戲主機使用的Xbox Game Pass訂閱方案，則可轉換為12天，至於針對PC裝置使用的Xbox Game Pass訂閱方案，同樣可轉換為12天。

另外，如果是原本訂閱Xbox Live Gold金會員，一樣可將單月訂閱方案轉換為12天Xbox Game Pass家庭訂閱方案，而EA Play訂閱方案則可轉換為6天。

至於使用限制部分，微軟強調將不會僅侷限同住家人使用，因此使用者要跟其他朋友一起共用也沒問題，包含使用者自己在內，最多可以5人一起使用單一訂閱方案，並且可使用微軟Xbox Game Pass所有服務，包含最基本的Xbox Live服務，以及Xbox或PC平台上的遊戲遊玩權限，以及xCloud Gaming雲端串流遊戲服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Xbox 微軟 串流遊戲

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