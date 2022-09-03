Gogoro獲准新加坡電池交換沙盒試點計畫，將建立在地二輪電動機車與電池交換合作夥伴關係

Gogoro宣佈獲得新加坡陸路交通管理局授予電池交換沙盒試點計畫，並且將與怡和合發有限公司 (Jardine Cycle & Carriage)合作，在新加坡建立二輪電動機車與電池交換合作夥伴關係。

新加坡陸路交通管理局 (Singapore’s Land Transport Authority, LTA)將透過Gogoro電池交換系統進行沙盒試點計畫，並且驗證Gogoro電池交換系統能否作為下一代智慧移動的最佳方案。

而怡和合發有限公司旗下子公司Cycle & Carriage (合發有限公司)成為Gogoro智慧電動機車於新加坡的獨家經銷商，並且在新加坡營運、佈建Gogoro電池交換基礎設施。

Gogoro 創辦人暨執行長陸學森表示，城市迫切需要永續的交通解決方案，不僅是為了消費者，也是為了企業。Gogoro 電池交換生態技術能為城市的車隊提供一條安全、可信賴、可擴展且永遠可行的永續途徑。在台灣，有超過四分之一的機車商業外送使用 Gogoro 的電池交換生態系統，例如網購業者和食品外送業者；其中採用電動機車進行商業外送者，使用 Gogoro 電池交換系統的比例更幾乎達到 100%。我們將與 Jardine Cycle & Carriage Group 合作，未來在新加坡及其他城市推出這套全新的永續商業模式，用於食品配送和物流車隊。

怡和合發有限公司Direct Motor Interests總經理Wilfrid Foo指出，為支持 2030 年新加坡綠色發展藍圖，我們很高興與 Gogoro 合作，為新加坡這個都市國家推出創新的智慧電動二輪車解決方案。我們有信心在現有的基礎設施上，持續佈建 Gogoro 電池交換系統，並且營運新加坡的電池交換網路，以加速推動 Gogoro 領先全球的電池交換解決方案。我們與 Gogoro 正在尋找志同道合的外送或物流領域的合作夥伴，一起運用電池交換網路的潛力並從中受益。

即將推出的Gogoro電池交換沙盒試點計畫，將包括Gogoro智慧電動機車、GoStation電池交換站和Gogoro智慧電池。合發有限公司將管理Gogoro在新加坡的電池交換網路和車隊。合發有限公司也將尋求與新加坡在地食品配送和物流車隊合作。

而Gogoro電池交換沙盒試點計畫同時支持新加坡的2030年新加坡綠色發展藍圖，以及新加坡向永續能源和交通轉型的願景。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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