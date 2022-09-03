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Ubisoft公佈續作新消息！《刺客教條：幻象》視覺圖曝光

聯合新聞網／ 楊又肇

Ubisoft日前證實將於台灣時間9月11日凌晨3點舉辦Ubisoft Forward活動，預計揭曉《刺客教條》新作消息，而稍早則是宣佈新作將以《刺客教條：幻象》 (Assassin's Creed Mirage)為稱。

除了公佈視覺圖像設計，Ubisoft暫時還沒有透露更多關於《刺客教條：幻象》細節。

不過，在先前傳出消息中，《刺客教條：幻象》有可能會與經典故事《阿里巴巴與四十大盜》有關，而從此次公佈視覺圖像詮釋場景與中東世界有關，似乎也間接印證傳聞可能為真。

若依照YouTuber「j0nathan」透露說法，《刺客教條：幻象》遊戲時空背景將設定在西元860年代的伊拉克，至於遊戲可能會在9月公佈之後，最快在明年春季正式推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

刺客教條

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