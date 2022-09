Ubisoft公佈續作新消息！《刺客教條：幻象》視覺圖曝光

Ubisoft日前證實將於台灣時間9月11日凌晨3點舉辦Ubisoft Forward活動,預計揭曉《刺客教條》新作消息,而稍早則是宣佈新作將以《刺客教條:幻象》 (Assassin's Creed Mirage)為稱。

除了公佈視覺圖像設計,Ubisoft暫時還沒有透露更多關於《刺客教條:幻象》細節。

不過,在先前傳出消息中,《刺客教條:幻象》有可能會與經典故事《阿里巴巴與四十大盜》有關,而從此次公佈視覺圖像詮釋場景與中東世界有關,似乎也間接印證傳聞可能為真。

若依照YouTuber「j0nathan」透露說法,《刺客教條:幻象》遊戲時空背景將設定在西元860年代的伊拉克,至於遊戲可能會在9月公佈之後,最快在明年春季正式推出。

Assassin's Creed Mirage is the next Assassin's Creed game.



We can't wait to tell you more on September 10 at Ubisoft Forward: 9PM CEST | 12PM PT. #AssassinsCreed pic.twitter.com/92LoEcrrWs