全球第二大豪華郵輪公司皇家加勒比集團宣佈採用Starlink衛星連網服務
今年7月宣佈推出對應船隻使用的衛星連網服務Starlink Maritime之後，全球第二大豪華郵輪公司皇家加勒比集團 (Royal Caribbean Group)宣佈旗下品牌船隻都將採用。
包含皇家加勒比海國際郵輪 (Royal Caribbean International)、銀海郵輪 (Silversea Cruises)及精緻遊輪 (Celebrity Cruises)等皇家加勒比集團旗下郵輪品牌，都會採用Starlink衛星連網服務，藉此讓郵輪上的旅客在旅遊途中也能順利透過手機、筆電等裝置上網。
雖然在搭乘郵輪旅行過程，應該好好享受休息與船上安排活動，但不少人免不了還是會需要臨時處理工作事宜，或是透過網路與他人聯繫，甚至也能透過網路服務增加更多娛樂選項。
而與郵輪業者合作，預期將能使Starlink服務吸引更多人使用，畢竟一艘豪華郵輪乘坐人數至少從數百人到7000人規模，顯然也能帶動可觀的網路服務使用收入，但就要看Starlink服務能否支撐眾多使用人數所產生龐大數據流量。
We've just announced our plan to implement @SpaceX’s Starlink, making us the first in the #cruiseindustry to adopt the #technology. The game-changing, high-speed internet will be deployed on @RoyalCaribbean, @CelebrityCruise and @Silversea ships. Read: https://t.co/rcah7daJbb pic.twitter.com/LAfpnGglKY— Royal Caribbean Group (@NewsfromRCgroup) August 30, 2022
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
📢 【快報】iPhone 14來囉！9/8蘋果發表會 5大類新品預測曝...這款台灣恐非首發
📢 靜音沒用了！LINE更新這1功能 網崩潰狂被騷擾「老闆最開心」
📢 對有錢人不藏私「保證先拿到」！豪奢版iPhone 14 Pro螢幕真的長這樣
📢 他問大尺寸iPhone怎麼「單手快轉影片」？網友整個歪樓:想幹嘛
📢 【周報】你會說「卸載」嗎？PS VR2恐變PS5魔王大禮包？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言