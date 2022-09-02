全球第二大豪華郵輪公司皇家加勒比集團宣佈採用Starlink衛星連網服務

今年7月宣佈推出對應船隻使用的衛星連網服務Starlink Maritime之後，全球第二大豪華郵輪公司皇家加勒比集團 (Royal Caribbean Group)宣佈旗下品牌船隻都將採用。

包含皇家加勒比海國際郵輪 (Royal Caribbean International)、銀海郵輪 (Silversea Cruises)及精緻遊輪 (Celebrity Cruises)等皇家加勒比集團旗下郵輪品牌，都會採用Starlink衛星連網服務，藉此讓郵輪上的旅客在旅遊途中也能順利透過手機、筆電等裝置上網。

雖然在搭乘郵輪旅行過程，應該好好享受休息與船上安排活動，但不少人免不了還是會需要臨時處理工作事宜，或是透過網路與他人聯繫，甚至也能透過網路服務增加更多娛樂選項。

而與郵輪業者合作，預期將能使Starlink服務吸引更多人使用，畢竟一艘豪華郵輪乘坐人數至少從數百人到7000人規模，顯然也能帶動可觀的網路服務使用收入，但就要看Starlink服務能否支撐眾多使用人數所產生龐大數據流量。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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