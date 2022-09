全球第二大豪華郵輪公司皇家加勒比集團宣佈採用Starlink衛星連網服務

今年7月宣佈推出對應船隻使用的衛星連網服務Starlink Maritime之後,全球第二大豪華郵輪公司皇家加勒比集團 (Royal Caribbean Group)宣佈旗下品牌船隻都將採用。

包含皇家加勒比海國際郵輪 (Royal Caribbean International)、銀海郵輪 (Silversea Cruises)及精緻遊輪 (Celebrity Cruises)等皇家加勒比集團旗下郵輪品牌,都會採用Starlink衛星連網服務,藉此讓郵輪上的旅客在旅遊途中也能順利透過手機、筆電等裝置上網。

雖然在搭乘郵輪旅行過程,應該好好享受休息與船上安排活動,但不少人免不了還是會需要臨時處理工作事宜,或是透過網路與他人聯繫,甚至也能透過網路服務增加更多娛樂選項。

而與郵輪業者合作,預期將能使Starlink服務吸引更多人使用,畢竟一艘豪華郵輪乘坐人數至少從數百人到7000人規模,顯然也能帶動可觀的網路服務使用收入,但就要看Starlink服務能否支撐眾多使用人數所產生龐大數據流量。

We've just announced our plan to implement @SpaceX’s Starlink, making us the first in the #cruiseindustry to adopt the #technology. The game-changing, high-speed internet will be deployed on @RoyalCaribbean, @CelebrityCruise and @Silversea ships. Read: https://t.co/rcah7daJbb pic.twitter.com/LAfpnGglKY