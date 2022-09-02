NVIDIA遞交文件顯示 美國政府要求限制送往中、俄的人工智慧產品

近年針對輸往中國等地區的美國境內高科技技術產品加以管制之後，美國政府目前也開始要求NVIDIA等業者，限制其用於人工智慧技術應用的產品出口至中國及俄羅斯。

依照NVIDIA向美國證券交易委員會遞交資料，證實受美國政府要求限制向中國及俄羅斯出口諸如現有A100超級電腦，以及即將進入市場的H100超級電腦。而在此限制之下，NVIDIA預期將會在第三季營收減少至少4億美元，其中主要損失會發生在中國市場。

而美國政府提出此要求的原因，在於認定中國及俄羅斯軍方可能透過此類產品製造對美國產生威脅的武器，因此要求NVIDIA必須對此加以限制。另一方面，AMD方面似乎也被美國政府要求，因此可能會造成其MI250加速卡市場銷售受影響，但對比NVIDIA所受影響可能較小。

不過，美國政府方面也未全面阻斷中國業者取得NVIDIA、AMD提供產品的管道，但先決條件是在取得相關許可之後，才能從NVIDIA、AMD方面取得相關產品，而屆時可能也會像Qualcomm獲准再次向華為提供處理器產品，卻不能包含5G連網功能，導致目前用於華為手機的Snapdragon系列處理器都僅支援4G連網規格。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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