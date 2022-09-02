小額花費即可獲得充足防護力，Microsoft Defender 商業版解決中小企業資安痛點

微軟在今年3月正式推出針對中小企業打造的端點安全解決方案Microsoft Defender for Business，藉此讓規模相對較小、預算控制必須更精算的企業，能夠更輕易地獲得如同大型企業般的端點安全解決方案。

中小企業資安經常受限於預算，只夠安裝防毒軟體

目前越來越多勒索軟體攻擊開始鎖定中小企業，依照微軟引述美國國土安全部公佈數據，以及卡巴斯基等機構研究報告指稱，過去一年就有過半比例的中小企業曾被攻擊，相較前年增加3倍，其中約61%中小企業遭受攻擊後無法維持正常運作，而不少中小企業內部缺乏應對網路威脅攻擊的能力，導致中小企業平均因洩漏數據產生損失金額約達10萬8000美元，約達新台幣324萬元以上金額。

過去中小企業可能考量資安問題，因此多半選擇以自架伺服器存放資料，但隨著數位轉型、業務發展及資料應用管理等需求增加，許多中小企業也必須跟進上雲，藉此讓各地區的業務發展資料能更快同步，並且減少資料落差造成影響。

但隨著資料上雲應用，企業也應該建置足夠安全防護措施，並且做好資料管理、填補漏洞等工作，避免資料外洩等問題影響營運。

而相比大型企業運作規模與可動用預算，中小企業往往屈就在有限預算，以及專業資安人才難求等情況下，僅能選擇有限的防護軟體等資安解決方案，甚至只能做到特定情況下的防護效果，卻在其他環節出現資安漏洞，或是因為整體防駭防護效果不足，造成企業內部資產發生損失。

例如，一般中小企業最常選擇使用的防毒軟體、防火牆等防護方案，其實多半僅能針對已知病毒、攻擊模式進行被動式阻斷防護，卻難以做到針對駭客惡意攻擊的主動識別攔截，或是自動判斷可疑資料存取行為進行異常存取阻斷等防護，更遑論針對內部伺服器進行更進一步的保護措施。

微軟協助將預算精準花在刀口上，防毒防駭一站購足

而微軟在今年3月推出的端點安全解決方案Microsoft Defender for Business，則是鎖定員工人數在300人以下的中小企業打造，不僅提供勒索軟體與惡意程式攻擊防護能力，更具備威脅與漏洞管理，減少攻擊成功機率，並且透過新一代技術提供資料保護，以及透過端點偵測與回應、自動化漏洞分析與補救功能，讓中小企業透過更少花費即可取得等同大型企業般的端點安全解決方案。

同時，Microsoft Defender for Business定位在全方位的端點安全解決方案，因此本身也涵蓋多樣作業系統、硬體設備端點保護，舉凡Windows PC、Mac、iOS與Android等常見企業使用裝置都能順利取得防護資源，尤其目前彈性辦公與遠距工作越來越普及情況下，可以對應不同裝置安全防護需求也變得更重要。

至於在建置應用部分，Microsoft Defender for Business採簡單、直覺使用方式，透過幾個簡單步驟即可將裝置上線，即便企業內部沒有專業的IT人員也能輕易建置及管理，讓企業可透過更符合成本的價位建置安全防護能力。

在實際應用方面，透過Microsoft Defender for Business服務儀表板，中小企業主或是管理人員可以直接識別當前威脅攻擊，以及系統部署防護弱點與設定錯誤細項，另外也能直覺透過圖表統計方式一覽目前系統安全層級。

針對公司內部及外部多樣性的複雜資料存取行為，Microsoft Defender for Business透過自動學習識別正常資料存取模式，一旦出現與往常不同的資料使用方式，例如內部員工隨意安裝不明軟體，或是下載未授權使用文件、資料時，就會自動進行阻斷，而系統管理人員亦可透過白名單方式設定額外許可的資料存取模式。

另外，針對中小企業人力有限的情況下，即便僅能仰賴外部人員協助解決系統資安問題，Microsoft Defender for Business也能自動檢查系統是否有異常情況，並且協助處理複雜威脅，同時也能藉由人工智慧方式分析複雜存取行為與系統安全，更可結合企業既有安全原則設定，藉此達成主動防護效果。

除了可將資安防護延伸至Windows、macOS，以及iOS與Android等終端裝置，Microsoft Defender for Business更可進一步避免裝置連接至帶有惡意網路內容的危險網域，降低裝置因不明網頁夾帶惡意威脅而受影響。

簡單來說，藉由簡單上線設定，並且設定防護安全原則，Microsoft Defender for Business自動運作，即可阻絕多數已知，或是透過人工智慧識別的未知威脅，對於中小企業營運而言，幾乎無須額外承擔大筆費用及人力成本，即可確保內部資訊安全。

直覺、多種管道取得

目前Microsoft Defender for Business可透過多種管道取得，其中包含依照企業使用人數進行採購，或是配合企業伺服器使用版本，另外也將隨附在針對企業用戶提供的Microsoft 365商務進階版，並且將全方位安全性與微軟提供的Office應用程式、雲端服務整合在一起。

從價格來看，企業僅需以每人每月新台幣90.16元的未稅價格，即可訂閱使用Microsoft Defender for Business服務，並且能以簡單易用流程完成設定，搭配建議且已啟用的安全性原則，快速保護裝置安全，同時透過威脅與弱點管理，配合新一代保護技術，以及端點偵測與回應方式確保裝置安全性。

若企業已經以每人每月新台幣660元價格訂閱使用Microsoft 365商務進階版，就能直接使用此項安全防護服務，並且能使用最新版Word、Excel、PowerPoint等文書工具，以及Outlook、Exchange Online與Microsoft Teams等溝通協作平台，每名使用者還能使用1TB的OneDrive雲端儲存空間。

藉由微軟最新技術、端點檢測、感知回應與自動修復等資源進行即時保護，在成本投入能以更高性價比確保企業數據安全，對於多數中小企業較難有足夠預算建置充足的資安解決方案，以及持續透過專人負責處理資安問題，顯然會是相當划算的選擇。

以台灣一家約80人規模、主要經營網站內容行銷與數位廣告投放的中小企業為例，有30%的員工是以遠距形式進行工作，因應疫情更有約5%不等比例員工採居家辦公，代表不少員工並非在固定地點辦公，而內部僅有2名MIS工程人員負責維護IT資產。

在MIS工程人員人力不足，同時必須確保資料隱私安全，並且在每日處理多數資安問題或合規性事件的情況下，透過約1個月時間進行Microsoft Defender for Business測試與功能了解，再由零壹科技與經銷合作夥伴約耗費2週時間協助完成導入，即可藉由Microsoft Defender for Business資安防護，讓MIS工程人員快速檢視各項資安事件與風險層級，更能依據安全性建議採取後續補救措施。

提供一個月免費試用

微軟目前提供一個月免費試用Microsoft Defender for Business服務方案，讓企業能完整試用服務對應功能，並且確認Microsoft Defender for Business服務是否適合實際需求。

此外，零壹科技也提供購買Microsoft Defender for Business 限期中小企業大禮包，自即日起至2022/10/30日止，凡購買25個授權(含)以上的中小企業，就加贈Jabra Evolve2 30；凡購買超過50個授權以上的中小企業就加送Jabra Speaker。中小企業要為企業添購資安防護方案，現在是最佳的時機，如欲進一步了解相關資訊，可造訪 零壹科技Microsoft Defender for Business 中小企業大禮包。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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