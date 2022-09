小額花費即可獲得充足防護力，Microsoft Defender 商業版解決中小企業資安痛點

過去曾與Sony合作提供《暴雨殺機》 (Heavy Rain)、《BEYOND:兩個靈魂》 (Beyond: Two Souls),以及《底特律:變人》 (Detroit: Become Human)等遊戲的法國遊戲工作室Quantic Dream,稍早證實由中國網易遊戲正式收購。

2022-09-02 08:53