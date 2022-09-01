Google再添烏龍鎖帳！他感染「股癬」拍照確認 帳號卻被封

Google雲端相簿會利用AI自動偵測照片是否有違反規定，若有使用者違反則會將其帳號移除。不過PTT有網友抱怨表示，前幾天申請雲端空間加大時，帳號卻意外遭到封鎖，推測原因應為前陣子股溝感染股癬，為了確定病情，拿手機錄影、拍照，卻遭系統偵測才被移除帳號，目前與Google官方申訴帳號中。

原PO表示，原本新申請Google one雲端空間加大，並同步將照片上傳至Google相簿，結果隔日卻出現自己的帳號被鎖，原因竟是「照片違反規定」。

他推測原因表示，自己前幾個月股溝感染股癬，家裡又沒有鏡子的情況下只好拿手機拍照、錄影，因角度控制問題，拍了好多張自己屁股溝照片與影片，且有拍到生殖器，他更擔憂表示，「難道現在拍個自己生病的部位照片，也要被法辦嗎？」。

普遍民眾會使用Google相簿備份自己的照片。示意圖／ingimage

之前國外也有類似案件的報導，2021年有名父親發現幼齡兒子的陰莖出現疼痛、腫脹發炎狀況，拍下兒子患部情形給醫生參考，事後Google官方卻通知他被認定涉嫌對兒童性虐待或性剝削，關閉他的電子郵件（Gmail）、電話服務（Google Fi）等，且申訴無用。

雖然AI自動偵測無法得知使用者的真實狀況，但仍有防範作用，近期就有成功破案的案例，台中有名黃姓工程師為滿足個人性慾，多次侵犯2名男童，還拍成影片後上傳Google雲端硬碟，因「美國國家兒童失蹤與受虐兒童援助中心」（NCMEC）發現其雲端有大量兒童猥褻照通報台灣警方才曝光，最後依兒少性剝削等罪判他2年10月，可上訴。

許多網友紛紛表示，「我是直接不用Google相簿，照片都塞電腦」、「這樣就鎖？太扯了吧，我要趕快移出來了」、「所以我直接關閉相簿自動同步」、「有時覺得Google真的超煩的，我自己的儲存空間居然還要小心審查」、「所以我直接關閉相簿自動同步」、「說真的找記者鬧大這件事可能比較有用」。

商品推薦