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Tesla合作日本在地業者 前進沖繩宮古島建置虛擬電網

聯合新聞網／ 楊又肇

先前在美國與太平洋天然氣及電力公司合作，透過向符合條件的Powerwall用戶付費，允許在電網較常發生停電時，透過逆向供電方式讓需要電力位置可調度使用，Tesla近期也與位於日本沖繩縣宮古島的在地能源業者合作，將讓在地安裝使用Powerwall儲電設備的用戶，可在天災等緊急狀況下將儲電逆向輸回電網。

目前Tesla在宮古島合作提供虛擬電網服務的業者為宮古島未來能源公司 (Miyakojima Mirai Energy)，並且以免費形式提供安裝太陽能電力板與Powerwall蓄電設備，目前已經累積安裝超過300組。

由於宮古島經常面臨颱風影響，因而導致家庭用電中斷情況，而藉由安裝Powerwall蓄電設備，將可在颱風期間確保家庭用電穩定。

而與宮古島未來能源公司合作中，Tesla預期在今年底前使安裝數量增加至400組，並且在2023年底以前增加至600組，更計畫在2024年擴大到日本沖繩縣其他地區，預計在2025年實現全島再生能源自給率達49%的目標。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

日本 沖繩 颱風

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