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奧迪證實將以動力元件供應商身分 進軍2026年F1賽季

聯合新聞網／ 楊又肇

奧迪 (Audi)稍早證實，將以動力元件供應商身分進軍2026年的F1賽季，並且協助FIA (國際汽車聯盟)實現在2030年達成碳中和的賽事發展目標

依照說明，奧迪將以位於紐因堡研發中心所開發全新混合動力引擎投入賽事，同時此款引擎將符合FIA要求以符合永續發展的混合燃料，並且以V6形式設計的規格要求，並且搭配400kW功率運作的電機馬達，可對應輸出554匹馬力。

在進一步說明中，奧迪表示新款引擎是由過去曾在FIA擔任安全總監，同時也曾在BMW、Cosworth任職的Adam Baker推動設計，並且將擔任目前隸屬奧迪旗下專門研發製造高性能車款子公司Audi Sport的附屬獨立公司執行長。

而奧迪預計最快今年底將公佈合作車隊，但不少車迷認為在奧迪將收購薩伯車隊 (Alfa Romeo Sauber F1 Team)多數持股情況下，此款引擎勢必將會用在薩伯車隊車款。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

奧迪

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