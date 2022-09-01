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家庭連接聯盟透過C2C雲端對接方式 讓更多連網家電對應app可互通使用

聯合新聞網／ 楊又肇

今年初在CES 2022由三星與Arçelik A.Ş.、伊萊克斯集團 (The Electrolux Group)、海爾 (Haier)、奇異家電 (GE Appliances)，以及Trane Technologies等業者合組的家庭連接聯盟 (HCA,Home Connectivity Alliance)，稍早宣佈將透過C2C (Cloud to Cloud)雲端對接方式，讓不同品牌的連網家電所對應app可以互通使用，同時也宣佈LG及Resideo加入聯盟，藉此讓更多連網家電產品可以彼此連動。

依照家庭連接聯盟說明，由於不同品牌的連網家電產品所對應app，其對應功能及背後使用網路平台差異，過去僅能透過簡單指令讓家電開啟或關閉，卻無法進行更細微的功能操作，例如調整溫度、設定風扇擺動角度，或是讓電視開啟特定頻道等，而此次藉由C2C雲端對接方式，將不同品牌連網家電所對應app背後的雲端平台串接，即可透過軟體定義方式使用不同app所對應功能，進而實現跨品牌家電彼此連動特定功能的目的。

如此一來，使用者就能透過單一app指定操作家中所有支援家庭連接聯盟協議的連網家電，同時也不用擔心家裡不同品牌連網家電是否必須透過個別app操作，甚至無須為了遷就能透過單一app操作，導致僅能選購相同品牌產品，進而影響使用便利性與選擇彈性，同時也能讓開發者更容易打造應用服務。

而透過C2C雲端對接方式讓不同品牌的連網家電可以彼此連動，家庭連接聯盟強調不僅限於新推出的連網家電，就連既有產品也能支援，因此無須汰換現有連網家電產品也能使用便利操作，讓使用者能省下更多汰換家電花費。此次增加C2C雲端對接方式，家庭連接聯盟預期將能讓暖通空調類產品，以及連網電視產品能有更多元應用。

至於目前加入家庭連接聯盟的成員，除了此次宣佈增加的LG及Resideo，以及最早加入成員，更包含日前加入的American Standard、beko、Grundig、Leader與Vestel。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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