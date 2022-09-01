限制低價中國手機搶市？印度官方：沒有這回事
先前有消息指出，印度政府將限制中國品牌於境內銷售價格低於150美元的手機產品，但印度電子與資訊技術部 (Ministry of Electronics and Information Technology，MeitY)主管Rajeev Chandrasekhar稍早對此澄清，表示並未有此計畫。
依照Rajeev Chandrasekhar回覆說法，強調印度在地品牌有其發展空間，並不會為了保護在地品牌而限制外國品牌進駐，或是影響外國供應鏈於印度境內發展。
在此之前，彭博新聞曾引述消息指稱，印度政府計畫限制中國品牌在印度境內銷售價格低於1.2萬盧比 (約150美元、新台幣4500元)的手機產品，藉此保護印度境內業者發展機會。而先前印度政府以質疑有不法資金移轉，藉此扣押小米約7.25億美元的銀行資金，後續也以資金活動不正常為由向vivo、中興展開調查，而OPPO也被指控刻意逃避關稅，因此加深市場猜測印度政府有意對中國品牌手機施壓。
在目前印度手機市場發展中，前5大手機品牌均為外來業者，其中有4個品牌更來自中國，分別為市佔均達19%的小米及三星，其次則是市佔達17%的vivo、市佔達16%的realme，以及市佔達11%的OPPO，總計佔下印度手機市場的82%。
而在這些品牌進軍印度市場以前，主要由Lava、Micromax兩家印度在地手機品牌佔據約一半左右的市佔，而三星等業者的手機產品市佔在當時還不算高。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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