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光陽喊話「彎道超車」Gogoro！Ionex換電站數量年底增逾2000站

聯合新聞網／ 楊又肇
▲光陽強調將以「站在你身邊」讓車主感受更便利的換電體驗
▲光陽強調將以「站在你身邊」讓車主感受更便利的換電體驗

近期宣布在台灣最南端墾丁建置第1500站之後，光陽旗下100%投資子公司光捷表示目前已經在全台建置1533站，其中在全台六都佔1098站，其他435站則位於金門、小琉球，以及花東等地區。

其中，六都地區在台北市建置101站，佔比為9%，新北市建置275站，佔比為25%，桃園市建置111站，佔比為10%，台中市建置324站，佔比為30%，台南市建置97站，佔比為9%，而高雄市建置190站，佔比為17%。

同時，光捷總經理張森憲強調，在台北文山區、新北市新店、板橋三重與蘆洲，以及在台中北屯、太平、大里、潭子、豐原與高雄三民區等地區的換電站建置數量已經超越Gogoro，雖然在高雄鳳山、台中西屯、新北新莊與桃園的建站數量確實仍落後Gogoro，但說明後續也會以「彎道超車」形式追趕、超越。

在接下來的發展中，張森憲透露將會完成讓Ionex換電站遍佈全台，並且能實現環島，預計今年底將可讓換電站數量超過2000站。

▲光陽預計今年底將可讓換電站數量超過2000站
▲光陽預計今年底將可讓換電站數量超過2000站

除了日前宣布採點台灣最南點墾丁，張森憲表示目前已經實現「西進武嶺」目標，從埔里鎮地理中心碑往武嶺紀念碑的52公里路程設置換電站，以海拔2050公尺高度成為全台最高換電站，接下來將在今年底完成「東進武嶺」目標，亦即從花蓮七星潭風景區往西前進至武嶺紀念碑的101公里路程設置換電站，讓車主能騎車欣賞中橫風景，無須擔心中途沒電。

▲將在今年底完成「東進武嶺」目標
▲將在今年底完成「東進武嶺」目標

而接下來的擴展目標，則包含將嘉義市區的Ionex換電站電網延伸至阿里山風景區。

此外，張森憲也說明目前Ionex換電站將以貼近使用者換電需求地點佈點，其中將持續透過各地區經銷合作通路、車行設置換電站，讓使用者能更方便就近換電，另外也會透過餐飲業、飯店業、民宿業者等，以及加油站、超商、連鎖賣場、加油站、停車場與洗車場增加換電站數量。

張森憲強調，將以「佈建加快」、「站點加廣」、「電網加密」形式擴展Ionex換電站佈署。而後續說明中，光陽強調未來也會持續在台灣更多地區擴充換電站，其中也包含離島地區，另外也不排斥與其他品牌業者合作使用Ionex換電站資源。

不過，光陽目前暫時仍未計畫推出像GoShare般運用電池交換站運作的車輛共享租賃服務，而是傾向目前與WeMo、iRent的車輛提供使用模式。

▲光陽將以「佈建加快」、「站點加廣」、「電網加密」形式擴展Ionex換電站佈署
▲光陽將以「佈建加快」、「站點加廣」、「電網加密」形式擴展Ionex換電站佈署

在此次發表會上，光陽也宣布日前已經公布的Keyless版本電動車S7，現在將以新台幣55500元價格銷售，而定位較入門的電動車i-One則以新台幣33300元價格銷售，強調不僅從換電讓使用者感到更大便利性，就連車價也是「站在消費者身邊」。

▲日前已經公布的Keyless版本電動車S7，現在將以新台幣55500元價格銷售，而定位較入門的電動車i-One則以新台幣33300元價格銷售
▲日前已經公布的Keyless版本電動車S7，現在將以新台幣55500元價格銷售，而定位較入門的電動車i-One則以新台幣33300元價格銷售

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

武嶺 桃園

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