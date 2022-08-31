Meta再拓展電商市場 攜手印度電信龍頭用WhatsApp買生鮮

從瀏覽商品、購買商品到金流支付，印度消費者都可以在WhatsApp內完成。

Meta（原臉書）攜手印度零售企業Reliance Retail與印度最大電信業者Jio Platforms，透過WhatsApp在當地推出生鮮雜貨購物（grocery shopping）電商服務JioMart。

根據TechCrunch報導，Mata在兩年前就開始進行測試，如果JioMart服務受到當地歡迎，由於WhatsApp並未向使用者投放廣告，因此該服務極可能成為WhatsApp的主要收入來源。

服務推出後，印度買家可以透過WhatsApp瀏覽JioMart的所有生鮮雜貨品項，並直接把商品丟入購物車，再透過印度當地多家銀行共同成立的印度國家支付公司（NPCI）所推出的統一支付系統UPI來進行付款。這一連串瀏覽商品、購買商品、金流支付的整個歷程，消費者都可以在WhatsApp內完成。

WhatsApp在印度的月活躍用戶約10億人，於今年4月正式通過UPI支付系統批准，可以將金流服務拓展到印度約1億名使用者。

Meta投資的Jio Platforms則是印度龍頭電信業者，目前擁有超過4.21億名用戶，近期還宣布將斥資250億美元，於今年10月在印度推出5G服務。而其推出的JioMart生鮮電商，也代表該企業將跨足印度電商市場，試圖與亞馬遜、印度電商業者Flipkart競爭。

《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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