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VMware推出多雲管理產品組合Aria 讓用戶更容易管理多雲環境架構

聯合新聞網／ 楊又肇

2019年在VMworld宣佈推出Tanzu產品組合，VMware在今年舉辦的Explore 2022宣佈推出多雲管理產品組合Aria，透過基於圖像的介面設計，可以讓用戶更容易管理多雲環境架構，藉此降低多雲環境的應用程式部署與後續管理難度。

此次Explore 2022主軸聚焦在多雲佈局、強化雲智慧發展策略，並且讓用戶能在多雲環境下簡化管理作業。而多雲管理產品組合Aria，就是為了讓用戶可以更直覺管理多雲架構，以及建構在多雲架構下的雲原生應用程式。

在多雲管理產品組合Aria中，分別藉由VMware Aria Cost、VMware Aria Operations和VMware Aria Automation三大類別功能確保雲端平台穩定運作，並且能配合Tanzu產品組合擴展雲原生應用程式開發、部署，並且針對開發 (development)、安全 (security)、運作 (operation)，以及應用程式使用期間的管理功能提升，其中更透過Aria Graph與Aria Hub進行圖像式介面集中管理控制。

用戶可透過Aria Graph擷取來自公有雲、私有雲，以及VMware工具與協力廠商工具的規範化資料，並且藉由去年以Project Ensemble作為代稱的Aria Hub進行集中管理，藉此簡化用戶在多雲架構管理資料的難度，同時也能透過規範化資料建立自動化運作模式。

例如透過Aria Guardrails自動執行網路安全、效能與成本考量的防護措施，或是透過Aria Migration搭配VMware HCX應用程式移轉與行動化平台，在自動評估、規劃情況下簡化多雲環境資料遷移流程，另外亦可藉由Aria Business Insights以人工智慧、機器學習方式分析、洞察關聯資料潛在價值。

而此次重點放在多雲發展模式，VMware希望能藉由全新Tanzu產品組合，加上多雲管理產品組合Aria，讓企業用戶能更容易部署、管理多雲架構下的應用程式，藉此加速企業上雲轉型，以及雲智慧應用發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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