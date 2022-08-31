VMware推動全新多雲佈局 藉新版Tanzu、多雲管理產品組合Aria強化雲智慧發展策略

相較過往以VMworld名稱舉辦年度大會，VMware今年度的大會活動改為「Explore」名稱，似乎象徵自身在由博通收購之後，在日後發展與產品規劃將有顯著改變，同時更意味將與合作夥伴一同探索「上雲」之後的轉型發展。

此次Explore 2022大會中，VMware強調將推動全新多雲發展模式，並且強化雲智慧 (Cloud Smart)發展策略優勢，其中將使多雲發展變得更簡單，去除複雜結構、難以管理等問題，藉此讓企業能以更具彈性、更直覺且自動化形式進行上雲發展，同時也能橫跨多雲結構，使企業應用服務能從雲端延伸至邊緣裝置使用。

針對先前已經提出的Tanzu產品組合，VMware宣佈將在今年下半年推出全新1.3版本的Tanzu應用平台，並且加入2.0版本的Tanzu Kubernetes Grid，在Tanzu Mission Control介面也會加入全新管理功能，藉此延展多雲、多叢集的Kubernetes容器化應用程式管理效率。

此外，VMware也將在今年10月推出Tanzu Application Service 3.0，將針對既有服務項目進行強化，不僅提升應用程式上雲整合效益，更讓程式開發可以更有彈性，並且將以更長技術支援時間保證服務運作穩定。

在此次強調上雲發展模式中，VMware將以簡化、安全，以及多雲可控作為主要佈局方向，並且宣佈推出新版vSphere 8、vSAN 8，以及Project Northstar預覽內容。

其中，在新版伺服器虛擬化軟體vSphere 8中，除了與NVIDIA合作對應其SmartNIC硬體BlueField DPU，接下來更將加入AMD日前收購的分散式服務平台Pensando Systems旗下基礎設施加速器，以及Intel旗下IPU應用模式，讓Dell、HP、聯想等品牌伺服器配合vSphere 8的運作效率提升，並且能對應更豐富的雲端應用程式。

而新版vSphere 8也將提升企業工作負載效能，藉此增加營運效率與生產力，同時也能加速DevOps應用創新等。至於在vSAN 8方面，更是透過結合具備超融合基礎架構的現代化硬體設施所建構下一代儲存平台，藉由vSAN快速儲存架構 (Express Storage Architecture)推動更高儲存效能與效率，同時提高數據保護與管理效益。

至於以SaaS (軟體即服務)形式運作，並且在此次提供預覽的Project Northstar，則是讓現有NSX網路安全性虛擬化平台用戶建立所需多雲網路架構，並且確保安全性與端到端可見性。

其他則包含以Project Watch確保應用程式到應用程式端之間的存取安全，以及透過Project Trinidad確保API存取安全，並且藉由Cloud Foundation+對應雲端連接架構，在數據中心端管理營運完整的超融合式基礎結構 (HCI)，另外也能透過Edge Compute Stack 2解決邊緣運算的簡化與可擴展需求。

在此次Explore 2022大會中，VMware也再次強化Tanzu產品組合功能，並且宣佈推出全新多雲管理產品組合Aria，將可讓用戶橫跨公有雲、私有雲，透過端到端方式管理各類雲原生應用程式，以及基礎架構。

另外，VMware也宣佈將在下一代Horizon Cloud服務加入支援多雲運作彈性，並且強化Workspace ONE應用服務，藉此將更多自動化應用整合至企業運作需求，藉此讓企業能更容易實現隨處辦公的發展目標。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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