GoShare進駐台中啦！21處輕鬆租借橫跨學區、台積電、高鐵和捷運

接連在桃園、雙北、台南、高雄及雲林提供車輛租借服務的GoShare，8月30日宣佈正式進駐台中生活圈，並且與台中市政府、台積電合作啟動三大淨零轉型行動，藉此讓台中市落實永續移動生活圈發展。

GoShare表示，初期將會在台中市區投放500輛車款，預計覆蓋捷運綠線、高鐵、台鐵等21處交通樞紐、商圈，以及主要大學院校與熱門景點，另外也將銜接台積電中科廠區，並且由台積電加入GoShare for Business企業方案，讓6萬名台積電員工可在通勤時使用GoShare車輛進行接駁。

而初期投放車款，將包含目前普及使用的Gogoro 2，以及更輕巧的Gogoro VIVA，另外也包含後續加入的Gogoro VIVA MIX。

除了先以台中市區核心位置投放車款，GoShare接續也將在豐原、潭子、沙鹿、清水等地區提供服務，藉此讓台中市地區的民眾可以更方便透過GoShare服務銜接各類大眾運輸工具，以及滿足臨時需要用車的情況。

配合此次進駐台中，GoShare將從8月31日凌晨12點起，至9月12日晚間11點59分期間，推出在台中租借並歸還GoShare車輛 (借車、還車都必須在GoShare台中市區服務範圍内)，即可參加「台積電股票1張現金獎」抽獎活動。

至於在其他地區的GoShare服務，則會從即日起至9月4日期間，提供每趟前6分鐘起跳半價、之後每分鐘2.5元的騎乘優惠，並且不限車款與騎乘次數，而針對首次使用用戶則會提供完成首趟騎乘，額外加贈「30分鐘免費騎乘券」。

另外，在9月5日到9月18日在GoShare app內完成「ALLIN」系列挑戰，騎乘一次即可獲得100元騎乘金，換電一次則可獲得75元騎乘金，而單週完成任三項「ALLIN」系列挑戰，即可加碼抽台中高鐵來回票，若完成任五項挑戰則再抽150萬點全家便利商店點數。

在9月15日起使用GoShare服務，更有機會在打開車廂時獲得GoShare質感環保提袋，拍照分享至GoShare Facebook官方粉絲團指定活動貼文，則可額外獲得100元騎乘金。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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