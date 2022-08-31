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宏佳騰Ai-1 Ultra Belt動力再進化 合作台灣新創搞復古賽車坐墊

聯合新聞網／ 楊又肇
▲以Ai-1 Ultra為基礎，推出換上皮帶驅動設計的Ai-1 Ultra Belt
▲以Ai-1 Ultra為基礎，推出換上皮帶驅動設計的Ai-1 Ultra Belt

繼去年底宣佈推出鎖定綠牌車輛動力的Ai-4 Ever，進而完成初步車款宇宙佈局之後，宏佳騰8月30日宣佈以去年推出的Ai-1 Ultra為基礎，推出換上皮帶驅動設計的Ai-1 Ultra Belt，強調帶來更進階動力表現，同時也宣佈與台灣設計新創FASS合作改裝品。

換上皮帶驅動設計的Ai-1 Ultra Belt，採用動力輸出達7.6kW的馬達設計，皮帶部分則採用同樣與Gates合作的高張力碳纖維複合材質，標榜將皮帶寬度增加17.6%，並且降低18%皮帶輪重，配合針對皮帶驅動設計降低10.6%重量的輕量化鋁合金後輪框，以及將前輪半徑加大5%與降低16.6%預設張力，藉此讓耐用性約可增加31.5%的使用里程距離。

而在動力提升之餘，宏佳騰也將Ai-1 Ultra使用的自主開發車架結構剛性提高18%強度，以利使用者操駕時的車身穩定表現，並且採用Bosch 10.1 ABS煞車系統，搭配33mm直徑前叉與浮動碟盤，加上米其林City Grip Saver輪胎，確保騎乘時的安全。

▲暗夜黑配色
▲暗夜黑配色

▲星銅棕配色
▲星銅棕配色

▲與Gates合作的高張力碳纖維複合材質皮帶
▲與Gates合作的高張力碳纖維複合材質皮帶

其他部分，則包含採用端子後視鏡、Class D汽車等級LED大燈、可減壓降溫的坐墊設計，同時儀表板一樣採用宏佳騰自行開發的CROXERA 6智慧系統，提供按步導航系統等功能，甚至可以額外加裝DAPS死角預防系統。

▲CROXERA 6智慧系統
▲CROXERA 6智慧系統

▲端子後視鏡
▲端子後視鏡

▲可減壓降溫的坐墊
▲可減壓降溫的坐墊

▲Class D汽車等級LED大燈
▲Class D汽車等級LED大燈

此次車款分別推出星銅棕與暗夜黑，建議售價則是新台幣119980元，搭配前300名預約車主可享新台幣5000元購車金的專案價格，則是新台幣114980元。而即日起至9月底期間，將額外加贈聯名擋泥板與專屬衝鋒衣，若以現金購車，還能額外再折抵新台幣3000元。

宏佳騰更宣佈與台灣設計新創FASS合作，將推出復古賽車坐墊、彈頭輕量化搖臂、輕量化魚雷矽膠握把，以及膠囊後視鏡四款改裝品，而此次在現場也實際展示以FASS改裝品打造的PROTOGEAR 01概念車款。

▲PROTOGEAR 01概念車款
▲PROTOGEAR 01概念車款

▲PROTOGEAR 01概念車款
▲PROTOGEAR 01概念車款

▲PROTOGEAR 01概念車款
▲PROTOGEAR 01概念車款

▲PROTOGEAR 01概念車款
▲PROTOGEAR 01概念車款

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

米其林

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