NVIDIA宣布合作計畫 聯手Dell打造新款PowerEdge伺服器

在2020年與VMware宣佈合作Project Monterey項目，並且宣佈推出Bluefield DPU設計之後，NVIDIA在此次VMware Explore 2022期間宣佈，將與Dell合作推出針對人工智慧應用打造的全新資料中心解決方案，其中整合Dell PowerEdge伺服器、NVIDIA的BlueField DPU與GPU設計，並且結合VMware新版vSphere 8企業工作負載平台與VIDIA AI Enterprise軟體資源，藉此加速人工智慧訓練、推論應用，同時也能滿足資料處理、資料科學及零信任安全需求。

NVIDIA強調，在結合BlueField DPU輔助運作情況下，將能讓伺服器運作效能完整應用於新版vSphere 8企業工作負載平台。其中，將網路資源分配調控，以及確保安全的運算需求移轉至BlueField DPU完成，讓伺服器的CPU可以用於處理更多運算需求，並且確保運算效能充足，同時也能實現分散式作業負載運作模式，藉此提高資料傳輸效率與降低延遲表現。

而隨著VMware公佈新版vSphere 8企業工作負載平台，NVIDIA也宣佈旗下NVIDIA AI Enterprise軟體將完整支援vSphere 8，意味符合NVIDIA認證的Dell PowerEdge伺服器將能對應NVIDIA與VMware新版人工智慧就緒企業平台，並且滿足企業部署資料中心與公有雲應用需求。

NVIDIA 企業運算部門負責人Manuvir Das表示：「隨著運算及網路作業負載激增，AI和零信任安全成為推動全球企業重新調整資料中心架構的強大力量。VMware vSphere 8將資料中心基礎設施的服務交由NVIDIA BlueField DPU處理，並且在DPU上進行卸載、加速、隔離及提供更好的安全性，釋放出寶貴的運算資源來因應全球企業智慧工廠的需求。」

Dell Technologies基礎設施解決方案事業群產品組合與產品管理資深副總裁Travis Vigil表示：「Dell與NVIDIA一直以來並肩發展下一代GPU加速資料中心，早已獲得巨大的開創性成就。如今雙方共同推出這項全新解決方案，結合NVIDIA強大的BlueField DPU、NVIDIA GPU及Dell PowerEdge伺服器平台，Dell與NVIDIA持續合作為客戶提供絕佳處理效能和安全能力，協助企業解決世界上部分最棘手的難題。」

Vmware雲端平台事業部資深副總裁暨總經理 Krish Prasad表示：「具備 AI/機器學習及分析能力的分散式現代應用程式，利用加速器及提供更高的安全性，作為主流應用基礎架構的一個環節，以推動資料中心架構轉型。而採用最新VMware vSphere 8創新技術開發出的Dell PowerEdge伺服器，在NVIDIA BlueField DPU的加速下，能以新一代產品的絕佳效能和效率來執行重要的企業雲端應用程式，同時更有效地保護企業在多重雲端環境中免受橫向安全威脅的攻擊。」

目前企業透過NVIDIA LaunchPad即可透過免費實作實驗室，體驗在NVIDIA BlueField-2 DPU上運行的VMware vSphere 8，以及新版NVIDIA AI Enterprise軟體。而搭載NVIDIA BlueField-2 DPU，並且對應vSphere 8功能的Dell PowerEdge伺服器將於今年底前上市。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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